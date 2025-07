Anthony Racioppi a réussi sa première sous le maillot du FC Sion. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

A 26 ans, Anthony Racioppi veut enfin lancer sa carrière de numéro un au plus haut niveau. Et après des expériences contrastées à Young Boys (53 matches), Hull City (1) et Cologne (0), on peut dire sans exagérer que l'aventure sédunoise pouvait représenter une sorte de dernière chance pour le Genevois, qui remplace dans les buts un Timothy Fayulu sur le départ.

Sa première au Letzigrund, face au FC Zurich, allait ainsi être d'autant plus scrutée. Et celle-ci s'est très bien déroulée, mis à part une petite frayeur en deuxième mi-temps, sur un centre mal capté et relâché, mais qui est heureusement pour lui resté sans danger. Surtout, le nouveau numéro un sédunois, à l'aise balle au pied et auteur de plusieurs relances intéressantes et impuissant sur les deux buts zurichois, s'est montré décisif lors de moments clés.

Toutes les recrues ont brillé

Tout d'abord dès la deuxième minute de jeu, lorsque Zurich mettait déjà la défense valaisanne hors de position et permettait à Damienus Reverson d'affronter Anthony Racioppi. Duel dont est ressorti vainqueur le Genevois, auteur d'un bel arrêt réflexe du bras gauche. «Cette parade était importante, elle m'a mis dans le match et en confiance», réagissait-il en zone mixte après la rencontre.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

S'il a permis à Sion de ne pas entamer sa saison de la pire des manières, il lui a aussi donné le droit de quitter le Letzigrund avec trois points durement obtenus au terme d'une folle remontée au score (de 2-0 à 3-2 en 10 minutes). En effet, le FCZ obtenait au bout du temps additionnel une ultime possibilité de ne pas tout perdre. C'était toutefois sans compter une nouvelle fois sur le gardien sédunois, qui s'interposait cette fois-ci devant Jahnoah Markelo. «C'était chaud. Le joueur de Zurich met un bon ballon dans le dos de la défense. J'ai préféré attendre le rebond pour voir la réaction et finalement, j'ai pu m'interposer», se réjouissait-il, heureux d'avoir pu se montrer décisif lors de sa première.

Mais surtout, il savourait le fait que le FC Sion ait parfaitement lancé son championnat. «Je prends deux buts, c'est chiant. Mais c'est la victoire de l'équipe qui compte.» Didier Tholot et son staff peuvent ainsi se satisfaire d'avoir vu toutes leurs recrues estivales présentes sur le terrain vendredi briller (Rilind Nivokazi, Josias Lukembila et Winsley Boteli ont marqué). À elles de surfer sur la vague.