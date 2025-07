À Zurich, Sion a choisi la folie pour lancer sa saison

Les Sédunois ont longuement fêté leur succès avec leurs supporters présents au Letzigrund. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Si le FC Sion entendait ramener trois points de son déplacement à Zurich, pour sa première apparition de la saison, il ne s'attendait pas forcément à vivre un tel match (2-3). Et pour cause, les Valaisans étaient menés de deux buts, jusqu'à la 81e minute de jeu et le début d'une remontée fantastique, marquée par les premiers buts de trois recrues: Rilind Nivokazi (titulaire), Josias Lukembila et Winsley Boteli (sortis du banc).

Les deux premières réalisations ont d'ailleurs particulièrement plu à Didier Tholot par leur construction. «On marquait très peu sur centre la saison dernière», se souvient le technicien français, lui qui se réjouissait ce jeudi en conférence de presse de pouvoir compter sur des attaquants, Rilind Nivokazi en première ligne, qui marquent «des buts d'avant-centre».

La mentalité a fait la différence

Mais cette victoire, la première à l'extérieur en championnat en 2025, porte - en plus d'une incroyable erreur de Yannick Brecher - aussi le sceau d'un certain état d'esprit. D'une équipe déterminée, qui n'a rien lâché malgré le déficit de deux buts. Des réussites qui avaient d'ailleurs de quoi donner mal à la tête aux Sédunois puisqu'elles tombaient après des erreurs individuelles évitables. Le FC Sion n’était pourtant pas surclassé, et Anthony Racioppi avait su faire les arrêts nécessaires, notamment à la 2e et à la 93e minute. «Le Zurichois met une frappe extraordinaire sur un mauvais placement sur le premier et on ne doit pas se jeter sur le côté lors du deuxième», analyse le Bordelais, qui se réjouit de ses trois points. «C'est bien de ne pas s'être écroulé après cela et de repartir avec la victoire.»

Ce d'autant plus que le FC Sion ne semblait de loin pas dans un bon jour sur le plan offensif. Par deux fois, dans une première période compliquée sur ce plan, Benjamin Kololli manquait son affaire dans les seize mètres zurichois. «J'en ai une où je passe à Anton (ndlr: Miranchuk) et où je pense que je dois être un peu plus égoïste. J'imagine que je ne peux pas frapper et je me dis qu'Anton est en meilleure position, donc je la lui mets à lui. Peut-être que c'était une mauvaise décision de ma part. Et la deuxième, je dois mieux frapper», se rappelle le Chablaisien, qui ne veut pas se prendre la tête avec cela, et qui se montre tout simplement heureux d'avoir pu voir les entrants faire la différence.

Place à Lugano dimanche prochain

«Les joueurs qui sont rentrés ont été un peu plus haut sur le terrain, plus courageux», salue-t-il. Il faut dire qu'à 2-0 et avec plus rien à perdre, Didier Tholot s'est décidé à réaliser un coaching très offensif, en alignant un milieu de terrain défensif composé de Liam Chipperfield, déterminant sur le 2-1, et Théo Berdayes. Soit deux joueurs à vocation offensive. «Cette victoire va nous faire du bien parce qu'elle va créer une émulation dans le groupe. Elle va mettre tout le monde devant ses responsabilités. Et puis de gagner comme ça, cela montre qu’on en est capable. Psychologiquement, ça va nous faire du bien», conclut Didier Tholot, qui sait bien que les fins de matches ne s'annoncent pas toutes aussi heureuses.

Avec trois points glanés dans un scénario renversant, le FC Sion a lancé sa saison de la plus belle des manières. Reste désormais à confirmer cette dynamique, dès dimanche prochain, face à Lugano à Tourbillon.