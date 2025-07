Quel club de Super League a le plus beau maillot?

La nouvelle saison de Super League débute ce vendredi et tous les maillots domicile ont été révélés. Mais quelle équipe possède le plus beau? Blick vous fait voter!

Pascal Keusch

Ce vendredi, la saison 2025/26 de la Super League débute enfin. À l'occasion de ce coup d'envoi, nous voulons avoir votre avis: Quelle équipe a le plus beau maillot domicile pour cette nouvelle saison? Votez dès maintenant (et soyez objectif)!

Bâle

Les flammes de l'année dernière, on passe aux rayures du côté bâlois. Le club qui a réussi le doublé mise cette année sur ces rayures censées célébrer le Rhin.

GC

Le maillot domicile de GC ressemble beaucoup à celui de la saison dernière – et à tous les maillots des dernières décennies. Chez les Sauterelles, on reste fidèle à soi-même et on ne modifie que des détails.

Lausanne

Nouvel équipementier, nouveau maillot. Lausanne mise sur un design classique avec un col et l'habituel ligne sur la poitrine bleu foncé. Qu'est-ce que vous en pensez?

Lugano

Lugano joue à nouveau en noir et blanc cette saison. Toutefois, cette année, seules les manches du maillot domicile sont blanches, le reste du maillot est noir.

Lucerne

Le maillot des Lucernois apparaît dans les tons bleus «du lac des Quatre-Cantons», écrit le club. Comme au cours des 14 dernières années, l'éminent sponsor «Otto's» figure au centre du maillot.

Servette

Servette se présente évidemment dans du grenat: les bandes jaunes d'Adidas et le logo classique du club font leur retour.

Sion

Le nouveau maillot des Valaisans brille d'un rouge classique, complété par de fines bandes et un col blancs. Sion s'est-il inspiré de Liverpool?

Saint-Gall

La nouvelle tenue des joueurs de Suisse orientale est d'un vert classique. Dans la partie inférieure, un emblème a été intégré, qui doit réunir les symboles régionaux comme le Säntis ou le lac de Constance.

Thun

Le FC Thoune présente son maillot pour la nouvelle saison avec une vidéo assez insolite mettant en scène le capitaine Leonardo Bertone. Le maillot lui-même se présente dans un rouge sobre et classique.

Winterthour

Après le look rayé blanc et rouge de la saison dernière, Winterthour mise cette fois sur un maillot majoritairement rouge. Sur les manches, différents sujets liés au club ou à la Schützenwiese sont représentés dans un motif rouge et blanc.

YB

Le nouveau maillot domicile des Bernois est tout à fait classique, dans les couleurs du club jaune et noir, selon la devise: «Für üsi Stadt. Für üsi Farbä.» Pour notre ville, pour nos couleurs.

FCZ

Le maillot domicile de Zurich se présente comme d'habitude en blanc et les manches sont en bleu foncé. Les détails apparaissent en or. Le motif du col et des manches serait inspiré des vagues de la Limmat.