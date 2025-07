Le FC Sion renverse Zurich au terme d'un match fou

Le FC Sion a été renversant à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Quel début de saison! En fin de match, le FC Sion est allé chercher une victoire qui semblait promise au FC Zurich. Les Zurichois, et leur nouveau coach Mitchell van der Gaag, menaient en effet de deux buts jusqu'à dix minutes de la fin du match, en profitant de deux erreurs valaisannes.

La première sur une perte de balle à mettre au crédit d'Ali Kabacalman et d'Ilyas Chouaref à mi-terrain. Trouvé à 30 mètres du but sédunois, Steven Zuber pouvait avancer, armer et trouver la lucarne (28e). Inarrêtable pour Anthony Racioppi, qui vivait son premier match dans le goal valaisan et qui s'était déjà interposé devant Damienus Reverson à la deuxième minute de jeu déjà.

Anton Miranchuk encore décevant

Cette ouverture du score était un sacré coup dur pour Didier Tholot et ses joueurs, qui sortaient d'un temps fort de quelques minutes. Et ce scénario se répétait en deuxième période, lorsque Kreshnik Hajrizi se faisait avoir sur la ligne de touche par Emmanuel Umeh, qui débordait et centrait pour Damienus Reverson qui doublait la mise (55e).

L'incapacité des Valaisans à réagir, en se montrant dangereux pour Yannick Brecher, se répétait également. Rilind Nivokazi, combattif et intéressant dans son jeu dos au but, se retrouvait souvent bien seul. Comme la saison dernière, Anton Miranchuk peinait à se mettre en évidence, et les offensives valaisannes dépendaient du bon vouloir d'Ilyas Chouaref, aligné sur l'aile droite. Benjamin Kololli aurait pu longtemps regretter son opportunité de la 40e minute, lorsqu'en très bonne position, il voyait sa frappe, trop molle et trop centrée, être tranquillement arrêtée par le portier zurichois.

Fin de match folle pour les Valaisans

Pour tenter de renverser les choses, Didier Tholot décidait de réaliser un triple changement peu après l'heure de jeu. Sorties du décevant Anton Miranchuk, de Benjamin Kololli et de Kreshnik Hajrizi, apparemment blessé, pour Théo Berdayes, Josias Lukembila et Liam Chipperfield. Choix payant puisque ce dernier renversait le jeu pour Ilyas Chouaref, qui centrait de la meilleure des manières pour Rilind Nikovazi qui coupait parfaitement au premier poteau (81e).

Une réalisation qui relançait le suspens pour les 12'374 spectateurs du Letzigrund. Et ceux-ci allaient assister à une quatrième réussite puisque Josias Lukembila, un autre entrant, coupait au premier poteau un centre venu du pied... d'Ilyas Chouaref. Puis même à un cinquième, grâce à une erreur de Yannick Brecher (Winsley Boteli, 91e).

Avec cet incroyable retournement de situation digne des plus belles finales de Coupe de Suisse, le FC Sion décroche donc une victoire pour sa première sortie de la saison. Dimanche prochain, les Valaisans accueilleront Lugano à Tourbillon, pour tenter de confirmer ce premier succès.