Un espoir servettien s'en va renforcer un concurrent

Tiemoko Ouattara quitte le Servette FC. L'international suisse M20 s'est engagé du côté de Saint-Gall, où il est prêté avec option d'achat par le club grenat.

Tiemoko Ouattara (droite) troque le grenat servettien pour le vert saint-gallois. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Tiemoko Ouattara quitte le Servette FC et rejoint le FC Saint-Gall. Cette transaction, qui a été conclue alors que le mercato suisse a fermé ses portes le 9 septembre dernier, a été rendue possible grâce au statut de M21 du Genevois.

Ce dernier traverse donc la Suisse pour rejoindre les Brodeurs sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. «Tiemoko est un jeune attaquant rapide, fort en un-contre-un et très habile en dribbles, qui s’intègre parfaitement à notre style de jeu. Nous sommes très heureux qu’il rejoigne le FCSG. Nous lui donnerons le temps nécessaire pour bien s’adapter chez nous et ferons tout pour l’aider à progresser au mieux», a déclaré Roger Stilz, directeur sportif du FC Saint-Gall 1879.

Servette renforce un concurrent direct

L'ailier gauche de 20 ans a fait toutes ses classes juniors au Servette FC avant de faire ses débuts en Super League lors de la saison 2023-2024. Depuis, il compte 38 apparitions avec l'équipe fanion, pour un but (en mars dernier face à Lugano) et une passe décisive. Il fait également partie des sélections juniors suisses depuis les M18. Au début du mois de septembre, il a disputé deux rencontres internationales avec les M20 de Gian-Luca Privitelli.

Ce début de saison ne s'est toutefois pas passé comme prévu pour le Genevois, malgré le départ de Dereck Kutesa et la faible concurrence sur le côté gauche (40 minutes de jeu en Super League). Le voici désormais prêt à aider un concurrent direct aux Grenat dans la course au top six.

Les Grenat affrontent Sion ce mercredi

Mal embarqués en championnat avec deux unités en cinq rencontres, les Servettiens se sont donc rendus à Sion ce mercredi sans Tiemoko Ouattara. Et pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec a fait le choix d'aligner l'équipe suivante: Mall, Mazikou, Severin, Bronn, Magnin, Njoh, Fomba, Cognat, Stevanovic, Ayé et Mraz.

De son côté, Didier Tholot annonce la formation suivante: Racioppi, Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti, Kabacalman, Sow, Chouaref, Kololli, Nivokazi et Berdayes.

