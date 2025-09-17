Le Derby du Rhône est de retour! Ce mercredi, à 19h, le FC Sion accueille le Servette FC à Tourbillon et il pourrait y avoir du spectacle tant dans les tribunes que sur le terrain. Les Grenat cherchent leur première victoire de la saison.

Yoan Severin et Ilyas Chouaref se retrouveront ce mercredi à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le Derby du Rhône est de retour! Ce mercredi, à 19h, heure imposée pour ne pas entrer en collision avec les principales affiches de Champions League, le FC Sion accueille le Servette FC et il existe cinq bonnes raisons de regarder cette rencontre ou de la suivre en direct sur notre site et notre application dès 18h45.

Sion peut prendre onze points d’avance

Ali Kabacalman et le FC Sion tournent à deux points par match cette saison. Photo: Pius Koller

Après six journées, le calcul paraît fou, mais il est bien réel: les joueurs du FC Sion peuvent s’endormir ce soir avec onze points d’avance sur leur rival préféré. Au coup d’envoi, le FC Sion compte dix points, le Servette FC deux. En cas de succès valaisan, l’écart serait (déjà) difficilement rattrapable et ce n’est pas anodin: depuis que les Grenat sont remontés dans l’élite, lors de la saison 2019/2020, ils ont constamment terminé la saison devant le FC Sion, sans aucune exception. Le bilan de Servette depuis mai 2020: 4e, 3e, 6e, 2e, 3e, 2e. Celui du FC Sion: 8e, 9e, 7e, 10e (relégué), 9e.

Jocelyn Gourvennec peut lancer son aventure en grenat

Jocelyn Gourvennec s'apprête à vivre son premier Derby du Rhône. Photo: keystone-sda.ch

Les faits sont là: depuis son arrivée, le nouvel entraîneur du Servette FC ne compte qu’un point en championnat, acquis face à Lucerne. L’autre rencontre s’est soldée par une défaite imméritée à Zurich (2-1) et, si l’impression générale est bien meilleure depuis qu’il est le coach du Servette FC après le football et la communication mortifères proposées par son prédécesseur Thomas Häberli, les points ne sont pas encore là. Comment mieux lancer véritablement une aventure qu’en allant gagner le Derby du Rhône à l’extérieur? Cette victoire viendrait valider les progrès réalisés par le Servette FC récemment et surtout asseoir la légitimité de son nouvel entraîneur.

L'Histoire a son importance

Le record de Joko Pfister ne sera sans doute jamais battu. Photo: Keystone

Le FC Sion a l'occasion de se rapprocher du Servette FC dans le grand classement intemporel du Derby du Rhône. Pour l'heure, 144 matches ont été disputés entre les deux équipes depuis la saison 1955/56.

Servette mène 53 victoires à 50, avec 41 matches nuls, avec un goal-avergage de 247 à 210. A domicile, le FC Sion est cependant devant, avec 34 victoires pour 17 défaites et 25 matches nuls. Mais attention: les Valaisans ne se sont plus imposés à Tourbillon depuis le 25 novembre 2020. Le football moderne étant ce qu'il est, Sion ne compte plus aucun joueur dans son effectif à avoir participé à cette rencontre. Servette en a en encore six (Jérémy Frick, Steve Rouiller, Yoan Severin, Timothé Cognat, Alexis Antunes, Gaël Ondoua). Preuve de la stabilité du club grenat, deux d'entre eux ont d'ailleurs prolongé leur contrat une nouvelle fois à la veille de ce derby.

Une dernière statistique pour la route? Le meilleur buteur de l'histoire des derbys est la légende Joko Pfister, avec 13 réussites pour le SFC. Parmi les joueurs actuels, Benjamin Kololli en est à deux buts, Miroslav Stevanovic à trois. Autant dire que le record du blond attaquant ne sera pas battu de sitôt.

Du talent offensif sur la pelouse

Rilind Nivokazi, un attaquant plus qu'intéressant. Photo: keystone-sda.ch

On connaît les habituelles critiques sur le niveau de la Super League et elles sont bien sûr fondées. Ce championnat n’est pas aussi bon qu’il y a encore quelques années, et les résultats globaux des clubs suisses sur les pelouses européennes le prouvent. Le championnat a baissé en qualité, ce qui ne veut pas dire qu’il est devenu inintéressant pour autant et, ce mercredi, il y aura du talent offensif sur la pelouse de Tourbillon.

Du côté du FC Sion, la très bonne pioche du mercato semble être Rilind Nivokazi, cet attaquant venu de Bellinzone dans ce qui était au départ une transaction financière pensée pour aider le club tessinois, lequel était en difficulté pour obtenir la licence. Sion a récupéré un très bon attaquant dans l’équation, ce qui n’était pas forcément attendu, mais qui est une très bonne nouvelle pour le club valaisan. L’attaquant kosovar, formé dans le football italien, est costaud, prend bien la profondeur, attaque les ballons au premier poteau et marque presque à chaque match. Il est déjà l’une des révélations de la saison.

Autour de lui, Josias Lukembila s’éclate et fait parler sa vitesse, Ilyas Chouaref est toujours aussi irrégulier mais est capable de coups d’éclat et Sion attend la montée en puissance physique du dernier arrivé, Donat Rrudhani. Et puis, il y a le joker (genevois), Winsley Boteli, ce jeune attaquant très prometteur prêté par le Borussia Mönchengladbach. Le tout forme un ensemble cohérent et qui coûte (beaucoup) moins cher que toutes les attaques du FC Sion depuis une quinzaine d’années.

Servette a changé beaucoup de choses dans son secteur offfensif cet été dans le sillage des fins de contrat de Dereck Kutesa et d’Enzo Crivelli. La nouvelle paire d’attaquants est composée de Florian Ayé et de Samuel Mraz, tous deux alignés en pointe du 4-4-2 de Jocelyn Gourvennec lors du récent match à Zurich. Le coach va-t-il continuer avec cette animation ? Le fait est que le Français a fait un bon match au Letzigrund, le Slovaque un peu moins, mais, surtout, ils ont donné l’impression de ne pas être totalement complémentaires, ce qui peut évoluer bien sûr au fil des séances d’entraînement et des matches. Jocelyn Gourvennec pourrait-il être tenté de repasser à un système avec deux ailiers et une seule pointe? Sa chance est bien sûr que le génie bosnien Miroslav Stevanovic peut évoluer à plusieurs postes, et la légende genevoise a encore un sacré coup d’oeil et un grand sens du sacrifice. Quelle organisation peut-elle être la meilleure pour lui permettre de briller, lui qui perd logiquement en explosivité au fur et à mesure que les années avancent? La réponse sera passionnante à observer, y compris ce mercredi soir.

Les banderoles de chambrage entre fans

Le Gradin Nord sera bien garni ce mercredi soir à coup sûr. Photo: keystone-sda.ch

C’est devenu un classique de ces rencontres entre Sion et Servette et ce depuis plusieurs années: les kops se répondent par banderoles interposées, plus ou moins subtiles et bien plus souvent acerbes que bienveillantes. Les Sédunois et les Genevois rivalisent d’ingéniosité pour trouver la formule qui fait mal et pique l’orgueil des clubs rivaux, ce qui peut parfois être très amusant à observer, pour autant que certaines limites ne soient pas franchies bien évidemment.

Alors, quels thèmes d’actualité vont-ils ressortir ce mercredi soir? Allez, on prend les paris. Il ne serait pas étonnant que les ultras valaisans s’amusent de manière féroce du conflit qui oppose la Section Grenat au groupe «Les Plus Malins». Et du côté genevois, il est probable que le double voyage du FC Sion au pays de Vladimir Poutine ne soit pas passé inaperçu. Réponse en avant-match, voire même (et surtout) pendant.



