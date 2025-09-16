Servette attend toujours sa première victoire en Super League et rêve de la décrocher à Sion mercredi. Avant ce choc à Tourbillon, le club genevois a prolongé Steve Rouiller et Timothé Cognat, deux piliers de son vestiaire.

Steve Rouiller et Timothé Cognat (2e et 3e depuis la gauche) ont prolongé leur contrat avec le Servette FC. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Servette FC attend toujours de remporter sa première victoire de la saison en Super League. Et quoi de mieux que de l'obtenir sur la pelouse d'un rival historique? Ce mercredi, les Grenat se rendent en effet à Sion, pour y défier dès 19h une équipe sédunoise qui réalise, elle, un très bon début de saison avec déjà dix points engrangés. Soit huit unités de plus que la formation de Jocelyn Gourvennec.

Mais avant de peut-être fêter une victoire très importante à Tourbillon, les supporters servettiens ont eu l'occasion ce mardi de se réjouir de deux prolongations de contrat. Tout d'abord de celle de Steve Rouiller, au club depuis 2018, qui - à 35 ans - a prolongé son entente de trois saisons. Une nouvelle très bien reçue par les fans genevois, dont l'un réclamait que la direction poursuive avec celle de Timothé Cognat.

Quel Servette FC à Tourbillon?

Quelques heures plus tard, sans que le message de ce fan ait sans doute eu de véritable incidence, le SFC annonçait la prolongation de son meneur de jeu à qui il ne restait plus qu'une saison de contrat. Le Français est désormais lié jusqu'en 2029. «Je veux porter ce maillot encore de longues années», commente sur les réseaux du Servette FC celui qui est aussi arrivé au stade de Genève en 2018.

Jocelyn Gourvennec peut également se réjouir de la nouvelle, lui qui voit là deux de ses piliers clarifier leur avenir. Les annonces passées, le SFC doit désormais pleinement remettre toute son attention sur le FC Sion. Quel visage aura-t-il? Celui d'un 4-4-2 avec Samuel Mraz et Florian Ayé devant? Ou alors celui composé d'une défense à cinq avec Dylan Bronn, Steve Rouiller et Yoan Severin dans l'axe?

Ce qui serait logique en revanche, c'est que la formation grenat affiche un meilleur visage qu'à Zurich samedi (défaite 2-1), elle qui ne cesse de progresser depuis l'arrivée sur son banc du coach breton. Même si certaines choses continuent de déranger l'ancien numéro dix. «Quand je parle avec mes joueurs, je parle avec mon cœur. Je leur dis directement ce que je pense, sans que cela m’empêche de les apprécier et de reconnaître leurs performances. Mais la vérité, c’est que la compétition ne pardonne pas ce qui nous arrive en ce moment. Nos erreurs se paient très cher.»

Reste à savoir si ces prolongations donneront un supplément d’âme à une équipe encore en quête de certitudes. Face à un FC Sion en pleine confiance, le Servette FC a l’occasion idéale de lancer enfin sa saison. Une victoire à Tourbillon aurait, pour les Grenat, valeur de déclic.