Arbitre, changement! Christian Constantin est sorti blessé du match de gala des 90 ans du FC Fully ce dimanche après-midi. Victime d'un mauvais appui avec ses chaussures Dior aux pieds, le président du FC Sion a dû céder sa place au but, visiblement touché aux ischios.

Christian Constantin a tenu un quart d'heure avec ses chaussures Dior aux pieds. Photo: Sedrik Nemeth

Bastien Feller Journaliste Blick

Quelques décennies après la fin de sa carrière de gardien, Christian Constantin, aujourd'hui âgé de 68 ans, retrouvait les buts ce dimanche à l’occasion des 90 ans du FC Fully. Et ce lors d’un match de gala opposant la génération dorée du club fulliérain ayant obtenu la promotion en 1re Ligue en 1988, dont CC fait partie, aux vétérans +30 du club.

Arbitre, changement! Photo: Sedrik Nemeth

Le président du FC Sion était donc titulaire. Pour le plus grand plaisir des spectateurs présents. Avec lui sur le terrain quelques anciens coéquipiers. Mais aussi son fils Barthélémy, le coach du FC Sion Didier Tholot ou encore aussi son petit fils, Aloïs Constantin, pour compléter le contingent. Ce dernier, du haut de ses 9 ans, redonnait d’ailleurs l’avantage au score aux «légendes» du FC Fully avant qu’un incident concernant son grand-père se déroule.

Le match parfait jusqu'à la chute

Décalé par son latéral gauche, CC, chaussures Dior aux pieds, tergiversait avant de finalement chuter lourdement sur le ballon et de devoir quitter le terrain. Un coup dur pour son équipe puisque le Valaisan de 68 ans avait bien tenu la baraque lors de son quart d’heure passé sur le terrain. Sa fille lui avait pourtant bien dit de ne pas jouer avec ces chaussures et le coach, Freddy Darbellay, a rappelé à tous les joueurs avant le match que l’important était de ne pas se blesser.... Insuffisamment (voire pas du tout) échauffé, le président du FC Sion n'a pas respecté les consignes!

Assis sur une chaise à côté de son but pour suivre la suite de la rencontre, Christian Constantin, visiblement touché aux ischios, garde tout de même le sourire. Plus de peur que de mal apparemment. Heureusement.