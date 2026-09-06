Réduit à dix pendant plus de 50 minutes, le FC Sion a arraché la victoire face à Thoune (3-2). Un succès qui récompense son caractère, sans masquer ses lacunes.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Ce n'est pas très bon pour mon coeur, mais c'est comme ça», sourit Didier Tholot après le succès du FC Sion face à Thoune (3-2), obtenu au bout du temps additionnel (94e, Josias Lukembila). Une réalisation que les Sédunois sont allés chercher sur l'ultime corner de la rencontre, alors qu'ils évoluaient à dix contre onze depuis l'expulsion de Fodé Sylla à la 41e.

Un but qui symbolise la volonté claire du FC Sion de ne pas se contenter du match nul, lui qui avait vu les Oberlandais revenir à 2-2 à la 71e. «Je vois le temps qui s’écoule et le coach nous dit, à nous les défenseurs, de monter, explique Jan Kronig. C’est peut-être la dernière action du match et nous voulons gagner ici, à la maison, même si nous sommes à dix. Je monte donc, Noé aussi. À la fin, c’est moi qui touche le ballon, puis Jo le met au fond. C’est vraiment magnifique.»

Sion finit mieux.. à dix

Au-delà de cette apothéose, le FC Sion peut se réjouir de ce match pour plusieurs autres aspects. À commencer, forcément, par l'état physique dans le quel les joueurs de Didier Tholot ont terminé la rencontre. Cette sixième journée de championnat était déjà le 13e match de leur saison. «Il faut signaler et mettre en avant le staff médical. Mes adjoints. Ceux chargés de la préparation physique. On finit à dix et on finit plus fort qu’eux, je pense. On fait ce qu’il faut pour être bien», salue le technicien français, qui a vu ses entrants être décisifs. Encore une fois.

«Sincèrement, quand tu es entraîneur, c’est l’une de ces victoires qui font plaisir et qui me confortent dans l’idée que nous sommes dans le vrai. Quand tu vois cela, tu te dis que nous, le staff, avons su créer quelque chose et que le club est en train de créer quelque chose. C’est bien.»

«Cela fait vraiment très mal»

Malgré tout, comme très souvent cette saison, tout n'a pas été parfait. Le FC Sion a par exemple été mené très tôt dans la rencontre, une fois de plus (10e). Après être pourtant bien entré dans le match. «Cela fait vraiment très mal. À Bâle déjà, nous avions réalisé une excellente première période avant d’encaisser et d’être menés. Aujourd’hui, c’est la même chose. Numa touche la barre et nous avons beaucoup d’occasions, mais nous encaissons ensuite sur un coup de pied arrêté», peste Jan Kronig, conscient de la nécessité d’endiguer le phénomène.

Didier Tholot parle lui de série. En revanche, il se montre moins conciliant concernant la manière avec laquelle les deux buts bernois sont tombés. «Il ne faut pas que cela devienne une psychose, mais il va falloir régler quelques détails. Sur la touche, un joueur ne peut pas se retrouver seul au deuxième poteau. C’est surtout ce but-là qui me gêne. Sur l’autre, le ballon est très bien frappé et le joueur coupe parfaitement la trajectoire.»

Les Sédunois ont désormais six jours, «qui vont faire du bien», pour régler le problème en vue de leur déplacement à Saint-Gall agendé samedi prochain.