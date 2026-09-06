Le FC Sion est allé arracher une victoire inespérée à la 94e minute face à Thoune (3-2). Réduits à dix avant la pause, les Valaisans ont trouvé les ressources pour renverser la rencontre.

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour battre le FC Sion en Super League, il faut disposer d’une attaque de feu, comme Young Boys (2-4), ou bénéficier d’un brin de réussite, comme Lugano dimanche dernier (1-2). Ce dimanche face à Thoune, les Sédunois ont évolué pendant plus de 50 minutes à dix contre onze et ont «offert» deux buts aux Oberlandais, mais sont tout de même repartis avec les trois points. Grâce à une nouvelle démonstration de caractère et à un but une nouvelle fois inscrit dans le temps additionnel.

À quoi pensait Fodé Sylla?

La première période était marquée par une entame entreprenante du FC Sion, qui touchait la barre par Numa Lavanchy dès la sixième minute de jeu sur corner. Les Valaisans étaient bien dans la rencontre et mettaient le siège devant le but thounois, mais étaient surpris - comme très souvent - dès la dixième minute sur une nouvelle balle arrêtée (Jan Bamert). La formation de Didier Tholot encaissait là déjà son sixième but sur phase arrêtée en championnat. Soit un par match.

Les Sédunois réagissaient tout de même rapidement. À la 21e, à la suite d’un nouveau corner infructueux, Fodé Sylla trouvait Donat Rrudhani sur le côté droit. Le centre fort du numéro 77 tombait dans les pieds de Noé Sow, qui pouvait pousser le ballon au fond. À 1-1, Sion revenait dans la partie et les 8300 spectateurs présents à Tourbillon avaient de bonnes raisons de penser que leurs protégés prendraient dès lors la rencontre en main. Sauf que celle-ci s’équilibrait et que Fodé Sylla décidait de faucher Nils Reichmuth à 20 mètres du but d’Anthony Racioppi. Problème pour le milieu de terrain: il recevait là son deuxième carton jaune, malgré sa demande de clémence auprès de l’arbitre Mirel Turkes (41e).

Josias Lukembila fait exploser Tourbillon à la 94e

Après avoir passé 40 minutes à onze contre dix jeudi à Bâle, les Valaisans allaient devoir jouer plus d’une mi-temps à dix contre onze. Thoune décidait de faire entrer trois joueurs frais à la pause pour tenter de forcer la décision, mais le FC Sion repartait le mieux dans la rencontre. A la 52e, Donat Rrudhani obtenait un penalty après un exploit solitaire côté droit. Le numéro 77 décidait de se faire justice lui-même et remettait son équipe sur les bons rails.

L'avantage au score durait un peu moins d'une vingtaine de minutes. À la 71e, à la suite d'une... longue touche, Fabio Fehr, laissé seul, armait une volée imparable pour Anthony Racioppi. La fin de rencontre était ensuite équilibrée et Sion décrochait même la victoire durant le temps additionnel grâce à Josias Lukembila (94e). Prochain rendez-vous pour les Sédunois: samedi prochain à Saint-Gall.