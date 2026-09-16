Rilind Nivokazi, le réveil après trois mois difficiles

Bastien Feller Journaliste Blick

Sion a peut-être plus que gagné un match ce mardi à Zurich face à Grasshopper (2-5): il a peut-être enfin retrouvé son buteur de la saison dernière, Rilind Nivokazi. Muet depuis le 30 juillet et le match retour face au BATE Borisov en Coupe d'Europe (4-0), l'attaquant kosovar a ouvert son compteur en Super League au Letzigrund. Il a même enfilé la cape de sauveur, puisqu'il a égalisé, puis donné l'avantage au FC Sion quelques minutes seulement après son entrée (63e et 69e).

«J’ai eu d’importants problèmes personnels cet été et je l’ai payé cher sur le terrain. Mais maintenant, petit à petit, j’essaie de les mettre de côté, de mieux les accepter, parce que malheureusement, c’est la vie», explique le numéro 33 après la rencontre, soulagé de voir ses efforts enfin être récompensés. «J’essaie de travailler dans l’ombre. J’ai toujours été un travailleur et je continuerai toujours à l’être. Les deux buts d’aujourd’hui me font énormément de bien, mais ce qui me fait encore plus de bien, c’est d’avoir réussi à aider l’équipe à gagner. C’est la chose la plus importante.»

Un doublé importantissime

En ce début de saison, l'attaquant formé à l'Atalanta a dû faire preuve de patience. Après avoir débuté dans le onze de départ aux côtés de Winsley Boteli, il a vu son temps de jeu se réduire avec l’éclosion de ce dernier et le changement de système de Didier Tholot, qui préfère désormais débuter ses matches avec un seul attaquant nominal. «C'était dur d'être patient, oui. Pas mal de choses que je réussissais généralement ne fonctionnaient plus. Mais c’est surtout une question d’aspect mental, parce que je n’étais pas serein. Et toutes ces péripéties font que tu es ensuite moins concentré, inconsciemment. J’ai toujours essayé de donner le maximum, et je pense que cela s’est toujours vu. Mais ça, c’est encore autre chose.»

Il a donc été récompensé de sa persévérance mardi au Letzigrund. Et sa célébration, pleine de hargne en direction du banc, traduisait un énorme soulagement. Un délivrance sur le plan sportif qu'il tient toutefois à relativiser. «Les choses importantes dans la vie, ce sont celles que j’ai traversées il y a trois mois. Avec l’aide de ma famille, j’essaie de surmonter ce moment difficile. Maintenant, je dois continuer comme ça, parce que c’est ce qu’il faut pour moi et pour ma famille», coupe-t-il, avant de remercier Didier Tholot, duquel il est très proche depuis son arrivée à Sion à l'été 2025.

«Le coach m’a toujours dit que, pour lui, j’étais une pièce fondamentale de cette équipe. Je le remercie parce qu’il m’accorde toujours une confiance maximale», se réjouit-il, espérant désormais donner une suite à ce doublé. «C’est la récompense de trois mois difficiles pendant lesquels j’ai continué à travailler sans relâche. J’espère maintenant que cela va continuer.» Dès samedi face à Zurich?