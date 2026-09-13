Que s'est-il passé à la Tuilière durant Lausanne-Servette?

Pensé pour sécuriser le derby du Lac entre le Lausanne-Sport et le Servette FC, le dispositif de sécurité mis en place a débouché sur des tribunes désertées par les ultras et une ambiance de cathédrale. Vincent Steinmann donne sa version des faits.

Bastien Feller Journaliste Blick

Il devait permettre au derby du Lac de se dérouler dans de meilleures conditions. Il a finalement débouché sur une rencontre disputée dans une ambiance presque irréelle. Dimanche, les kops du Lausanne-Sport et du Servette FC (0-1) ont brillé par leur absence à la Tuilière, laissant de larges espaces vides derrière les deux buts. Mais que s’est-il réellement passé?

Du côté servettien, un dispositif particulier avait été mis en place pour acheminer les supporters jusqu’au stade en bus. Un système qui n’a pas fonctionné comme prévu. «Les bus ont effectivement pris du retard, explique Vincent Steinmann, directeur général du Lausanne-Sport. À la suite d’une manœuvre, les supporters ont souhaité finir le déplacement à pied, ce qui n’a pas été accepté par les autorités. Ça a ensuite pris du temps pour que les gens remontent dans les bus et se retrouvent à l’arrière du stade.»

«Il n’y a pas eu d’interdiction d’entrée»

Une fois arrivés à la Tuilière, les choses ne se sont visiblement pas arrangées. Le dirigeant vaudois reste toutefois prudent sur les événements qui se sont déroulés à ce moment-là. «Les premières phases d’entrée ne se sont pas passées selon les souhaits de tout le monde. À partir de là, il y a eu une volonté de ne plus rentrer dans le stade.»

Le directeur général du LS assure en revanche que les portes de la Tuilière n’ont pas été fermées aux supporters genevois. «C’est de leur fait. Il n’y a pas eu d’interdiction d’entrée», affirme-t-il, tout en précisant ne pas encore disposer, quelques minutes après la rencontre, de toutes les informations permettant de retracer précisément les événements. Résultat: le secteur visiteurs est resté vide. Tout comme celui des ultras lausannois, solidaires de leurs homologues genevois et restés dans les coursives du stade.

Un scénario qui a complètement changé le visage de ce derby. «On a joué deux fois ici l’année dernière. Il s’est passé plein de choses, c’était bouillant dans l’esprit, mais c’étaient de vrais derbys. Là, c’était bizarre, vraiment bizarre», regrettait Jocelyn Gourvennec. L’entraîneur genevois estime même que cette atmosphère particulière a eu une influence sur le début de rencontre de son équipe. «Finalement, ça nous a mis dans un faux rythme en première mi-temps. J’ai demandé à mes joueurs à la mi-temps de jouer un vrai derby, d’être plus saignants, d’avancer davantage.»

Un dispositif né des précédents débordements

Pourquoi, alors, avoir instauré un tel système pour les supporters visiteurs? Il faut remonter aux précédents affrontements entre les deux clubs. Les tensions entre les deux kops et les débordements ayant accompagné plusieurs derbys ont poussé le Lausanne-Sport et les autorités à revoir leur manière d’organiser la rencontre.

Vincent Steinmann rappelle notamment les événements de février et le blocage de la gare de Lausanne et du trafic ferroviaire. Il évoque également les déprédations commises lors de précédents derbys, à Genève comme à Lausanne, les engins pyrotechniques et les incidents ayant fait des blessés. «À la suite de ce qui s’est passé au mois de février, on a décidé, à la direction du LS, de ne pas reproduire les mêmes dispositifs pour avoir ensuite les mêmes conséquences, à savoir des enjeux extrêmement graves sur la voie publique», explique-t-il.

Le secteur visiteurs a donc bien été ouvert dimanche, mais sous certaines conditions. «Les autorités ont fixé des conditions d’accès en bus. À partir de là, tout le monde s’est plié à ces conditions-là.» Pour le Vaudois, rester les bras croisés face à l’escalade des dernières années n’était plus envisageable. «La liberté dont nous disposons en Suisse par rapport à nos différents matches, derbys et autres, on doit aussi la protéger. Ça passe par une certaine responsabilité. On pense en avoir fait preuve. Est-ce que c’est la meilleure méthode? À voir.»