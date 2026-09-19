Samedi, des supporters du FC Zurich ont perturbé le trafic ferroviaire en déclenchant des alarmes incendie dans des trains. Les CFF ont annulé plusieurs convois et condamnent ces agissements.

En route pour Sion, les fans du FC Zurich prennent d'assaut la gare de Berne

En route pour Sion, les fans du FC Zurich prennent d'assaut la gare de Berne

ATS Agence télégraphique suisse

Des supporters du FC Zurich ont déclenché à plusieurs reprises l'alarme incendie à bord des trains qui les conduisaient à Sion. Les convois ont été supprimés à partir de Berne, ont indiqué samedi les CFF.

Les incidents se sont produits sur la ligne IC1 entre Zurich et Berne, ainsi qu'en gare de Berne dans un train IC8 sur la ligne entre Romanshorn (TG) et Brigue (VS). Les deux convois n'ont pas pu poursuivre leur route et ont été supprimés.

Les CFF «condamnent ce comportement avec la plus grande fermeté» et vont analyser ces événements avec la police et les autorités compétentes dans les prochains jours.

Pas de train spécial

Pour mémoire, le match entre le FC Sion et le FC Zurich avait été avancé de 20h30 à 18h pour des raisons de sécurité. En cause, «l'absence de trains spéciaux organisés pour les supporters zurichois ainsi qu'aux risques sécuritaires qui en résultent», avait expliqué le club valaisan.

Sans train spécial, les supporters du FCZ n'auraient eu aucun moyen de rentrer après le match. Pour rappel, avant le début de la saison, les CFF avaient informé les clubs qu'ils ne proposeraient plus de trains supplémentaires en dehors des horaires habituels.

Ce n'est pas la première fois que des supporters perturbent le trafic ferroviaire. A la fin juillet, les CFF avaient déposé une plainte pénale après le blocage d'un train par des fans des Grasshoppers qui avaient actionné le frein d'urgence au moins 15 fois et déclenché l'alarme incendie.