Le Lausanne-Sport perd un nouveau joueur pour plusieurs mois

Et une mauvaise nouvelle de plus pour le Lausanne-Sport, une. Le club de la Tuilière a annoncé vendredi que son attaquant Alban Ajdini sera éloigné des terrains pour les trois prochains mois. «Le joueur s’est blessé à l’entraînement à la suite d’un choc. Les examens médicaux réalisés ont révélé une fracture du péroné, qui nécessitera une période de soins et de rééducation avant une reprise progressive de l’activité», écrit le LS dans un communiqué.
Après la terrible défaite 4-5 face à Thoune dimanche et l'annonce du licenciement de Luka Elsner mardi, le Lausanne-Sport enchaîne donc avec une troisième mauvaise nouvelle. Semaine compliquée du côté de la Tuilière, qui espère chasser les nuages noirs grâce à son nouvel entraîneur: Ludovic Magnin.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
12
26
34
2
Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zurich
12
-1
20
5
FC St-Gall
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Bâle
12
-4
14
8
FC Lucerne
12
-6
13
9
FC Thoune
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zurich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6