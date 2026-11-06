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La semaine noire continue
Le Lausanne-Sport perd un nouveau joueur pour plusieurs mois

Le Lausanne-Sport annonce qu'il devra se passer d'Alban Ajdini pour trois mois environ. L'attaquant s'est fracturé le péroné et s'ajoute à la longue liste des blessés lausannois.
Publié: il y a 4 minutes
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Alban Ajdini va manquer au Lausanne-Sport.
Photo: Adam Nurkiewicz/freshfocus
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Et une mauvaise nouvelle de plus pour le Lausanne-Sport, une. Le club de la Tuilière a annoncé vendredi que son attaquant Alban Ajdini sera éloigné des terrains pour les trois prochains mois. «Le joueur s’est blessé à l’entraînement à la suite d’un choc. Les examens médicaux réalisés ont révélé une fracture du péroné, qui nécessitera une période de soins et de rééducation avant une reprise progressive de l’activité», écrit le LS dans un communiqué.

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Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
Young Boys
Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zurich
FC Zurich
12
-1
20
5
FC St-Gall
FC St-Gall
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Bâle
FC Bâle
12
-4
14
8
FC Lucerne
FC Lucerne
12
-6
13
9
FC Thoune
FC Thoune
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Tour final
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