Le Lausanne-Sport perd un nouveau joueur pour plusieurs mois

Le Lausanne-Sport annonce qu'il devra se passer d'Alban Ajdini pour trois mois environ. L'attaquant s'est fracturé le péroné et s'ajoute à la longue liste des blessés lausannois.

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Et une mauvaise nouvelle de plus pour le Lausanne-Sport, une. Le club de la Tuilière a annoncé vendredi que son attaquant Alban Ajdini sera éloigné des terrains pour les trois prochains mois. «Le joueur s’est blessé à l’entraînement à la suite d’un choc. Les examens médicaux réalisés ont révélé une fracture du péroné, qui nécessitera une période de soins et de rééducation avant une reprise progressive de l’activité», écrit le LS dans un communiqué.

Après la terrible défaite 4-5 face à Thoune dimanche et l'annonce du licenciement de Luka Elsner mardi, le Lausanne-Sport enchaîne donc avec une troisième mauvaise nouvelle. Semaine compliquée du côté de la Tuilière, qui espère chasser les nuages noirs grâce à son nouvel entraîneur: Ludovic Magnin.