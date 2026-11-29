Ce dimanche, le FC Sion s'est incliné face à Young Boys (0-1). Certaines décisions arbitrales ont été contestées par le public de Tourbillon et l'équipe valaisanne.

Matthias Davet Journaliste Sport

La deuxième mi-temps vient de reprendre à Tourbillon. La fumée du show pyrotechnique réalisé par le Gradin Nord est encore dans l'air lorsqu'une altercation a lieu entre l'attaquant de Young Boys Samuel Essende et le défenseur du FC Sion Kreshnik Hajrizi. Ce dernier se retrouve à terre, visiblement touché après un contact avec le Bernois.

Sur le coup, l'arbitre Sven Wolfensberger ne bronche pas, mais il est rapidement appelé à venir consulter la VAR. Celle-ci estime que le coup de coude de Samuel Essende pourrait valoir un carton rouge. Après quelques secondes de réflexion, l'homme en noir revient sur le terrain et sort un avertissement pour le meilleur buteur du championnat. De quoi provoquer l'énervement des joueurs, du staff et des supporters du FC Sion.

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Un précédent avec M. Wolfensberger

Young Boys a continué la rencontre avec onze joueurs sur la pelouse et, malgré de bonnes actions valaisannes, s'est finalement imposé à Tourbillon. Après le match, certains Sédunois n'avaient pas digéré cette action, ni la poussette dans la surface sur Josias Lukembila plus tard dans la rencontre. «Il y a certaines décisions qui sont… litigieuses, lâche Didier Tholot après un temps de pause pour trouver le bon adjectif. Ce n'est pas le même résultat selon le terrain. Normalement, quand l'arbitre consulte la VAR, il prend très peu de décisions contraires à celle-ci.»

De son côté, le directeur sportif Barthélémy Constantin revient sur le passif entre le FC Sion et Monsieur Wolfensberger. «Je ne suis pas étonné, c'est la deuxième fois que cet arbitre va à la VAR et ne prend pas une décision en notre faveur, peste le dirigeant. L'année de la relégation, il y avait un problème de pixels sur un pénalty contre nous. Je sais que c'est la spécialité de l'arbitre.» En avril 2023, l'arbitre bernois avait accordé, puis maintenu après l'intervention de la vidéo, un pénalty au FC Zurich sur une faute de Musa Araz.

Pour en revenir au présent, est-ce que, selon Barthélémy Constantin, il y avait carton rouge pour Samuel Essende? «Ce n'est pas moi qui suis arbitre, mais j'ai mon propre avis à ce propos», répond-il.

«Ce serait dommage de se raccrocher à ça»

Si Didier Tholot est également frustré, il tient tout de même à préciser qu'il ne «veut pas se cacher derrière ça». Son FC Sion a dans l'ensemble réalisé une bonne prestation face à YB et aurait mérité mieux qu'une défaite. «On n'a pas été récompensés, c'est le football.»

Même discours du côté du latéral Numa Lavanchy. «Du moment où l'arbitre prend la décision, il faut passer à autre chose, tempère le joueur valaisan. Ce serait dommage de se raccrocher à ce genre de choses et de dire: 'C'est à cause de ça.' Il ne nous a surtout pas manqué grand-chose pour gagner ce match à 11 contre 11.» Un peu de réussite à la finition, principalement.