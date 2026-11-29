À la peine en première mi-temps, Sion s'est incliné à Tourbillon face à Young Boys (0-1). Mais les Valaisans, bien meilleurs en seconde période, auraient mérité au moins un point ce dimanche.

Matthias Davet Journaliste Sport

L'histoire ne dit pas si c'est en réaction à l'initiative sur les feux d'artifice que, de l'entrée des joueurs à la 30e minute, les supporters du FC Sion ont allumé des engins pyrotechniques de manière ininterrompue. Toujours est-il que, une nouvelle fois, le Gradin Nord a réalisé un tifo qui valait le détour, pour le plus grand plaisir des 12'350 spectateurs (moins le parcage plein des Bernois) présents à Tourbillon.

Heureusement qu'en première mi-temps, il y avait au moins cette animation en tribunes puisque, sur le terrain, les occasions n'étaient pas légion. Dès le début de la rencontre, Young Boys a mis le pied sur le ballon, dictant son rythme. La vitesse d'Alan Virginius sur le côté gauche faisait notamment mal à la défense sédunoise.

Mais pas autant mal que le crampon d'Isaac Schmidt sur le visage de Kreshnik Hajrizi (12e). En sang, le défenseur central des Valaisans a dû se faire soigner durant quelques minutes, avant de reprendre son match, bandage autour de la tête.

Show pyrotechnique en deuxième période

Cela ne l'a pas empêché de réaliser une première mi-temps très solide et d'être de loin le meilleur Sédunois sur le terrain au moment de retourner aux vestiaires. Par contre, Young Boys est parvenu à prendre l'avantage juste avant la pause. La frappe d'Alan Virginius a été déviée par Ali Kabacalman et est retombée sur la tête de l'inévitable Samuel Essende. Trop facile, pour l'homme aux désormais 17 buts en Super League.

Tourbillon voulait voir une réaction de ses joueurs et, après un gros spectacle pyrotechnique au début de la deuxième période – lors duquel l'arbitre a arrêté le jeu pour que les acteurs puissent l'apprécier –, Sion a poussé. Les Valaisans auraient directement pu égaliser sur corner, mais Marvin Keller s'est parfaitement détendu pour repousser un ballon dévié par Samuel Essende (48e).

L'entrée de Winsley Boteli

À l'heure de jeu et après une intervention de la VAR pour un coup de coude de l'attaquant congolais (logiquement sanctionné d'un avertissement), Winsley Boteli est entré en jeu, sous les acclamations de Tourbillon. Il n'a pas fallu longtemps avant que le Genevois se mette en évidence, notamment dos au but à la 69e minute. Mais, tout comme vingt minutes plus tôt, Marvin Keller plongeait parfaitement.

Le FC Sion n'en avait pas fini d'inquiéter le gardien bernois. À la 74e minute, Donat Rrudhani tentait sa chance de loin, mais le dernier rempart captait parfaitement. Puis, trois minutes plus tard, Franck Surdez était seul sur un centre, mais ratait son tir. Entre ces deux actions, les Bernois ont rappelé qu'ils pouvaient être dangereux, Alvyn Sanches trouvant la barre transversale sur une frappe enroulée.

Didier Tholot averti

Toujours dans ces minutes riches en occasions, Josias Lukembila s'est écroulé dans la surface après un contact avec un Bernois. Pas suffisant selon l'arbitre pour accorder un pénalty, mais assez pour provoquer l'ire de Tourbillon et de Didier Tholot, averti pour l'occasion. Sur un corner à la 86e, la tête d'un Valaisan n'est pas passée loin.

Mais, malgré toutes ces actions, le FC Sion n'est pas parvenu à tromper la vigilance de Marvin Keller. Avec cette défaite, la troupe de Didier Tholot voit YB prendre le large au classement et possède désormais cinq points de retard sur la deuxième place des hommes de la capitale. Prochaine échéance pour les Valaisans: mercredi, en Coupe de Suisse, face au Stade-Lausanne-Ouchy.