Le FC Sion retrouve Vaduz, lieu de son «acte fondateur»

À l'été 2023, le FC Sion débutait sa saison en Challenge League par un long déplacement à Vaduz. Trois ans plus tard, les Valaisans retournent au Liechtenstein, forts d'un tout nouveau statut.

Matthias Davet Journaliste Sport

23 juillet 2023. Moins d'un an après avoir engagé Mario Balotelli, le FC Sion prend la route, direction Vaduz. La saison précédente a été un véritable échec et les Valaisans ont été relégués en Challenge League. La mission rachat commence par le long déplacement au Liechtenstein.

À leur tête, il y a Didier Tholot. Trois ans plus tard, le technicien français est toujours là et il se souvient bien de ce premier match, à la veille d'un nouveau voyage à l'autre bout de la Suisse. «Cette rencontre était capitale pour nous mettre en confiance, et on l'avait très bien gérée», se rappelle-t-il.

À l'époque, l'entraîneur avait pourtant très peu de certitudes. «Il y avait une chape de plomb sur les joueurs et de la défiance de la part de tout le monde, se rappelle Didier Tholot. C'était un pas important vers la reconstruction et un acte fondateur.» Une victoire 0-2, des buts d'Ilyas Chouaref et Reto Ziegler, et trois points qui ont lancé la saison du FC Sion, promu au terme de celle-ci.

Cinq titulaires encore présents

En 2026, les Sédunois ont bien plus de certitudes. Troisièmes de Super League, ils se rendent à Vaduz avec un tout nouveau statut: celui d'immense favori face au 10e du championnat. «De toute façon, on y va pour gagner et il faut savoir assumer ce statut», tempère Didier Tholot.

Dans ses rangs, il peut aussi compter sur de nombreux joueurs qui étaient déjà présents au Liechtenstein en 2023. Titulaires à Lucerne la semaine dernière, Numa Lavanchy, Théo Berdayes, Ilyas Chouaref, Baltazar Costa et Nias Hefti l'étaient aussi lors de ce fameux mois de juillet, il y a trois ans. Ce dernier s'en souvient bien: «On a grandi ensemble en tant qu'équipe et ce succès a déclenché quelque chose.»

Le joueur originaire de Saint-Gall est également heureux de retrouver Vaduz, pour une raison plus personnelle. «Ce n'est pas très loin de ma maison familiale, explique-t-il. Pour mes parents et mes amis, c'est plus sympa d'aller voir un match là-bas.» Une sorte de derby pour le défenseur sédunois, en somme.

«Un style particulier»

Surtout qu'au-delà de «l'acte fondateur» de juillet 2023, les Valaisans gardent un autre très bon souvenir de leur dernier déplacement au Rheinpark Stadion. Menés d'un but jusqu'à la 86e, ils étaient parvenus à s'imposer sept mois plus tard, grâce à un doublé de Dejan Sorgic en toute fin de match, attaquant qui désormais évolue au… FC Vaduz, même s'il est actuellement blessé.

Didier Tholot ne veut toutefois pas vendre la peau des Liechtensteinois trop tôt. Leur «style assez particulier» peut causer des problèmes aux Valaisans. «C'est une des seules équipes de Super League qui joue en losange, analyse le coach. Ils sont solides chez eux, avec neuf de leurs dix points pris à la maison.»

Sauf que le FC Sion a désormais un nouveau statut. Pour garder sa place sur le podium, il devra réaliser un bon match à l'autre bout du pays. Et aussi pour conserver de bons souvenirs d'un endroit qui restera toujours «spécial» pour Didier Tholot.