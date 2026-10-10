Ce samedi, le FC Sion se rend au bout du Léman pour y affronter Servette dans le derby du Rhône. Si les joueurs ramènent les trois points, vont-ils s'arrêter à Martigny pour fêter ça? Numa Lavanchy ne répond pas par la négative.

Matthias Davet Journaliste Sport

La Foire du Valais bat son plein à Martigny. Ce mercredi, la neuf millionième visiteuse a franchi les portes de la manifestation, lancée en 1960. À quelques mètres d'elle, les joueurs du FC Sion participaient à leur annuelle séance de dédicaces sur le stand du «Nouvelliste». Les débuts du mois d'octobre se suivent et se ressemblent au coude du Rhône depuis plusieurs années.

Ce samedi, l'ancien Comptoir de Martigny va vivre son avant-dernière journée alors que, de leur côté, les hommes de Didier Tholot prendront la direction du bout du Léman pour y affronter le Servette FC. Voilà douze rencontres que les Sédunois ne sont pas parvenus à remporter le derby.

Une victoire face au rival pourrait-elle offrir une permission aux joueurs de s'arrêter à Martigny sur le chemin du retour? Numa Lavanchy se marre à la question. «Il n'y a rien d'officiel mais si on montre nos visages après une victoire, je suis sûr que les gens seraient contents», sourit l'arrière droit. Quand Stéphane Fournier, journaliste du «Nouvelliste» spécialisé dans le club valaisan, lui fait remarquer que la Foire du Valais risque d'être fermée au retour du car, Numa Lavanchy ne s'en inquiète pas. «Les gens m'ont dit qu'il y avait des afters», rigole le Vaudois, devenu Valaisan d'adoption avec un tel discours.

Avant, il y a un match

Mais avant d'y penser, il y a un match à jouer. Même si Servette n'a pas réalisé son meilleur début de saison, les Grenat restent sur deux victoires lors de leurs trois dernières sorties. «C'est une équipe qui défend bien et concède peu de buts, analyse l'entraîneur valaisan Didier Tholot. En plus, ça reste un derby. En face, les joueurs vont vouloir battre Sion. À nous de prouver que la dynamique s'est inversée.» Car, s'il y a quelques saisons, Servette jouait le haut du classement et Sion le ventre mou, c'est désormais la situation inverse qui régit le football romand.

Surtout, Sion n'a plus battu Servette depuis 2021. «Je n'ai toujours pas gagné de derby depuis que je suis là, peste Numa Lavanchy. J'espère que ce sera pour samedi.» Le joueur valaisan sait toutefois qu'il faudra se battre: «Que ce soit gagner un match en Super League, un derby ou à l'extérieur: rien n'est facile.»

«On a quelque chose à jouer»

Mais depuis le début de la saison, le FC Sion a prouvé qu'il savait s'y prendre face à l'adversité. Actuellement troisièmes (à égalité de points avec Young Boys), les Valaisans veulent continuer sur la lancée qui était la leur avant la trêve internationale. «On a quelque chose à jouer et j'espère que les gars ressentent la même chose», appuie Didier Tholot.

Le discours de Numa Lavanchy va en tout cas dans le même sens. «On avait réussi à créer une dynamique avant la pause et je suis certain qu'on est capable de la reprendre», promet le défenseur. Les supporters du FC Sion et, dans une moindre mesure, les tenanciers de Martigny espèrent la même chose.