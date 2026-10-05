Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En marge de sa présentation à la presse du premier bilan estival du mercato du Lausanne-Sport, Stéphane Henchoz a accepté de revenir sur un sujet délicat, celui de l’intégration des jeunes joueurs de l’académie à la première équipe du Lausanne-Sport. «Aujourd’hui, Melvin Mastil, Dircssi Ngonzo, Ibrahim Bah Mendes et Souleymane N’Diaye sont des joueurs à part entière du contingent», a relevé le directeur sportif du Lausanne-Sport. Sans oublier Olivier Custodio bien sûr. Si certains autres jeunes ont déjà fait leurs débuts, comme Oscar Renovales par exemple, la route est encore longue et les complications bien réelles, à l’image du départ mouvementé d’Ilija Despotovic vers le Red Star.

«Le but du Lausanne-Sport est d’avoir le plus possible de joueurs de son académie. On doit être suffisamment compétitifs pour les intégrer de manière efficace, c’est-à-dire viser le milieu du classement», explique Stéphane Henchoz. Il n’est pas inutile de rappeler que le Lausanne-Sport évolue en première division pour la quatrième saison consécutive, ce qui n’était jamais arrivé depuis le début du siècle. Et que si les départs de plusieurs joueurs de l’académie ont déçu les supporters, à l’image de celui de Lorenzo Bittarelli à Yverdon Sport, ils sont inévitables, selon le Fribourgeois.

Theodore Pizarro était sous contrat, pas Darren Okoh

«Le LS doit s’adapter à la réalité d’aujourd’hui. Ce qu’on doit faire mieux, c’est protéger nos intérêts. Je vais prendre l’exemple du frère de Bryan Okoh, Darren, qui faisait partie de notre académie. Bâle vient le chercher, il veut y aller, et on ne reçoit que des indemnités de formation, parce qu’il n’est pas sous contrat. S’il l’avait été, il y avait deux solutions. La première: il reste chez nous, et on est heureux, parce qu’il a le potentiel pour arriver en première équipe, à terme. La deuxième, c’est que Bâle paie une indemnité qui fait que nous, le LS, on s’y retrouve financièrement. On l’a fait avec le cas du gardien Theodore Pizarro. On croyait en lui, on le planifiait comme numéro 3 pour la saison dernière, avec l’idée, peut-être un jour, qu’il soit le numéro 1 du LS. Il a préféré partir à Freiburg, c’est son choix. On lui avait présenté notre projet, mais son idée était déjà faite. C’est impossible d’obliger un gamin à rester. Mais le fait qu’il soit sous contrat nous a permis de négocier relativement bien avec Freiburg. On a reçu de l’argent. Et s’il réussit en Bundesliga, ce que tout le monde lui souhaite, on touchera un pourcentage sur une vente future.»

Toute la problématique est donc d’identifier les futurs cracks, sachant qu’à 18 ans, il est déjà trop tard. «On va être clair, la réalité d’aujourd’hui, c’est qu’en sortant des M15, ils ont des agents. Et le but d’un agent, c’est rarement de faire rester un joueur dix ans dans un club… Ils veulent les faire bouger et prendre une commission à chaque fois. Nous, on doit se protéger. Mais on ne peut pas mettre les vingt-deux joueurs des M16 sous contrat! On doit identifier ceux auxquels on croit le plus, mais ce n’est pas une science exacte», enchaîne Stéphane Henchoz. Et cela représente un investissement aussi. «Oui. Mais si on ne se trompe pas, on va s’y retrouver. On ne parle pas de contrats à des centaines de milliers de francs.» Et un joueur bien formé et performant peut rapporter gros dans le football d’aujourd’hui.

«Les M16 viennent d’être champions de Suisse. Au stade, il y avait trente recruteurs européens, venus pour des clubs du big five. Il y avait Red Bull, Strasbourg… Ils vont partout: au Danemark, en Suède, en Suisse. Et ils ont des budgets pour acheter des joueurs de 16, 17 ou 18 ans, que ce soit pour payer les frais de formation, voire des indemnités s’ils y croient beaucoup. A nous de nous adapter à cette réalité», continue le directeur sportif du LS, bien décidé à défendre les intérêts du LS dans cette jungle.

Lausanne recrute aussi jeune

Le club vaudois participe d’ailleurs dans l’autre sens à cette logique de trading, lui qui vient de miser par exemple sur deux jeunes issus de grands clubs: Tyler Fredricson (Manchester United) et Thomas Cordier (PSG), après avoir déjà fait venir Omar Janneh de l’Atletico Madrid. Ces trois joueurs sont pensés comme des renforts pour la première équipe autant que comme des actifs, à des degrés de développement divers. «Thomas vient des M19 du PSG, c’est un très bon joueur, qui doit grandir. Il n’a pas encore d’expérience du football des hommes, il doit s’adapter. La Super League est un championnat qui est ce qu’il est, mais qui est dur physiquement. Pour les jeunes joueurs, c’est une ligue compliquée, il faut du muscle. Même en arrivant de Manchester, c’est dur. Il leur faut un peu de temps pour se mettre au niveau», assure l’ancien défenseur de Liverpool, qui voit encore un vrai potentiel d’amélioration au LS dans ce qui est appelé aujourd’hui le «player care» à haut niveau, c’est-à-dire l’encadrement apporté aux joueurs.

Le «player care», un axe de développement

«La vérité aujourd’hui, c’est qu’on a un super team manager, qui s’appelle Filipe Vieira. Il est formidable, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Mais il est seul. Et on a des jeunes joueurs qui ont besoin d’encadrement. L’équipe déjeune ensemble, mais à midi, on prend le repas ensemble deux fois par semaine, plus le jour de match. Ces jeunes joueurs, ils arrivent à Lausanne, ils habitent peut-être seuls pour la première fois. Ils doivent se faire à manger, faire les courses, se gérer… Ils n’en ont pas forcément l’habitude. Evidemment qu’on aimerait professionnaliser ce secteur et l’améliorer, mais c’est un coût et un budget qu’on n’a pas forcément aujourd’hui au Lausanne-Sport», reconnaît son directeur sportif.