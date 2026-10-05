Le top 10 des flops du mercato en Super League

Il y a les bons transferts... et il y a les mauvais transferts! Alors que le mercato est terminé depuis quelques jours, Blick tire un premier bilan des achats des clubs suisses avec son «Flop-10». Et les Romands ne s'en tirent pas très bien.

Fussball-Redaktion

Les clubs de Super League ont recruté plus de 80 nouveaux joueurs cet été. Après avoir présenté les dix meilleurs transferts du mercato, Blick dévoile désormais son «Flop-10».

1 Aaron Malouda (20 ans, ailier, Bâle)

Le FC Bâle aurait déboursé cet été 2,7 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant du Sabah FK, club de Premyer Liqa azerbaïdjanaise. Depuis son arrivée, Aaron Malouda n’a disputé que 100 minutes et affiche un bilan pour le moins maigre: autant de titularisations que de buts inscrits, soit zéro.

Un constat qui contraste singulièrement avec les ambitions affichées par le FC Bâle au moment de son recrutement, lorsqu’il présentait le fils de l’ancienne star de Chelsea Florent Malouda comme un «renfort immédiat». À Bâle, le jeune attaquant doit pourtant se contenter pour l’instant du rôle de quatrième ailier, derrière Asane Sow, Kazeem Olaigbe et Philip Otele.

2 Noah Christoffersson (27 ans, attaquant, Thoune)

Le champion de Suisse a fait venir le Suédois de son pays natal – pour un transfert dont le montant peut atteindre 1,8 million d’euros avec les primes. Noah Christoffersson est ainsi le nouveau transfert le plus cher de l'histoire du club de l’Oberland bernois. Mais jusqu’à présent, Thoune n’en a pas vraiment eu pour son argent. Cinq apparitions, dont une en tant que titulaire, zéro but. Et pourtant, l’attaquant devrait normalement être au sommet de sa forme. Dans le championnat suédois, qui se déroule sur une année civile, il a disputé 90 minutes lors de presque tous les matches depuis mai.

3 Edvinas Gertmonas (30 ans, gardien, Servette)

Plutôt que de continuer à jongler entre Jérémy Frick et Joël Mall, parti depuis à YB, le club grenat a décidé cet été de miser sur un nouveau numéro un. Son choix s’est porté sur Edvinas Gertmonas, qui a quitté Cluj pour rejoindre Genève. Mais le gardien international lituanien n’a pas encore apporté la plus-value espérée. Au contraire, ses débuts ont surtout été marqués par une certaine fébrilité, qui a déjà coûté plusieurs points à Servette.

4 Simon Simoni (22 ans, gardien, Lucerne)

Trois matches de championnat, trois erreurs, voilà de quoi mériter une place dans le «Flop-10» de Blick! Mais la vérité, c’est aussi que Simon Simoni n’a pas été placé dans les meilleures conditions. Après deux années sans compétition en Allemagne, il a été propulsé d'entrée dans le grand bain à Lucerne pour succéder à Pascal Loretz. Et avec une défense très faible devant lui pour le protéger...

Des conditions pour le moins délicates pour se lancer dans une nouvelle aventure. Aujourd’hui, Simon Simoni a retrouvé le banc et le rôle de gardien remplaçant. Reste à savoir quand il pourra à nouveau s’installer entre les poteaux.

5 Jonas Omlin (32 ans, gardien, Bâle)

Jonas Omlin a résilié cet été son lucratif contrat à Mönchengladbach pour revenir au FC Bâle. La raison? L’international suisse (quatre sélections) voulait enfin retrouver une place de titulaire et enchaîner les matches. Mais son retour ne s’est pas déroulé comme prévu. D’abord malade, puis blessé, puis à nouveau blessé, Jonas Omlin n’a pu disputer que 135 minutes en compétition officielle depuis son retour.

6 Lorenzo Villa (23 ans, défenseur central, Sion)

En recrutant ce défenseur central italien en provenance des M23 de la Juventus, les Valaisans entendaient réagir à la blessure de leur pilier défensif Kresnik Hajrizi. Mais leur nouvelle recrue estivale ne semble pas encore prête pour la Super League. En Coupe, contre Kerzers, Lorenzo Villa n’a disputé que 25 minutes. À cela s’ajoutent trois matches avec les M21 de Sion. Il attend toujours de faire ses débuts dans l’élite suisse.

7 Tyler Fredricson (21 ans, défenseur central, Lausanne)

Ce jeune joueur issu du centre de formation de Manchester United a fait une brève apparition en Premier League contre Newcastle en décembre dernier. Le défenseur n’a toutefois pas réussi à percer chez les Red Devils et s'est retrouvé à Lausanne. Cette signature ne s’est pas avérée rentable jusqu’à présent: Deux matches, deux défaites et une fracture du métatarse qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs mois.

8 Julian von Moos (25 ans, attaquant, GC)

L’ancien junior de GC est de retour chez les Sauterelles après huit ans. Mais, blessé depuis plusieurs semaines, l’attaquant attend toujours de faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.

Une situation qui n’a malheureusement rien de très surprenant. Au cours des deux dernières saisons, Julian von Moos a manqué pas moins de 35 matches sous les maillots de Servette et de Lucerne. C’est notamment pour cette raison que les Genevois ont laissé leur attaquant rejoindre son club formateur cet été, pratiquement sans indemnité de transfert.

Cette saison, l’ancien international M21 n’a d’ailleurs passé que huit minutes sur un terrain. Pour Servette. Contre GC.

9 Isaac Schmidt (26 ans, arrière droit, YB)

Non, YB n’a pas dû débourser une fortune pour recruter le Vaudois aux cinq sélections avec la Nati, puisque les Bernois auraient versé environ 1,3 million à Leeds pour s'attacher ses services. En contrepartie, Isaac Schmidt touche un salaire tout à fait correct dans son nouveau club. Sur le flanc droit de la défense, c’est toutefois Lewin Blum, issu du centre de formation, qui a actuellement la priorité, ce qui a déjà contraint le Lausannois à se rabattre à plusieurs reprises au poste d’arrière gauche. Offensivement, il est resté muet pour l'heure. Et en défense, il participe au manque de solidité défensive de son équipe, laquelle a encaissé au moins deux buts lors de ses sept derniers matches...

10 Fodé Sylla (20 ans, milieu de terrain, Sion)

Le jeune Français a livré cette saison des performances qui auraient pu lui valoir une place dans le Top-10 du mercato. L’ancien joueur d’Yverdon Sport, que les Valaisans ont recruté pour un million d’euros en provenance de Lens, est polyvalent au milieu de terrain et convainc par son excellent taux de duels remportés. Le seul problème, et il n'est malheureusement pas anecdotique: lors de ses huit apparitions à ce jour, Fodé Sylla a marqué un but, mais il a également et surtout été expulsé à deux reprises...