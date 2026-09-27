Le meilleur transfert de l'été en Super League est un milieu offensif romand! Découvrez notre top 10, qui comporte même un joueur du Servette FC!

La rédaction football

Les clubs de Super League ont recruté plus de 80 nouveaux joueurs cet été. Au terme du premier quart de la saison, Blick dévoile ses dix meilleurs transferts. Les joueurs tels que Winsley Boteli (20 ans), du FC Sion, qui étaient déjà sous contrat avec leur club sous forme de prêt la saison dernière et ont été recrutés définitivement cet été, ne sont pas pris en compte dans ce classement. Il en va de même pour les jeunes talents tels que Leandro Schödler (20 ans), le joyau du FC Zurich, qui ont fait leurs débuts professionnels cette saison.

1 Lutfi Dalipi (20 ans, milieu de terrain, Vaduz)

Prêté la saison dernière par YB au FC Wil, en Challenge League, le milieu offensif fait désormais sensation en Super League. Trois buts et huit passes décisives en neuf matches: les chiffres du Fribourgeois sont impressionnants, surtout lorsqu’on sait qu’il les affiche sous les couleurs du promu Vaduz! La saison dernière, Matteo Di Giusto avait terminé meilleur passeur de la ligue avec douze assists. Lutfi Dalipi est bien parti pour faire voler ce record en éclats. Les Liechtensteinois ne disposent d’aucune option d’achat sur ce joueur de grand talent, récemment sélectionné pour la première fois avec l’équipe de Suisse M21.

2 Asane Sow (20 ans, ailier, Bâle)

L’idée du FC Bâle était dans un premier temps d’intégrer progressivement le joueur aux deux nationalités, sénégalaise et italienne, au sein de la première équipe. Mais après neuf journées, Asane Sow est déjà, à égalité avec Zan Celar, le meilleur buteur bâlois. Avec cet ailier rapide et redoutablement efficace devant le but, le FC Bâle a réalisé une véritable belle affaire: le club rhénan n’a déboursé qu’un peu plus d’un demi-million de francs pour l’arracher à Pro Vercelli, pensionnaire de troisième division italienne. Depuis son arrivée, Asane Sow a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives en sept matches. Seul bémol: l’ailier est actuellement freiné par une blessure à la cheville.

3 Daniel Mikolajewski (20 ans, attaquant, Lucerne)

Il n’a pas fallu une seule minute à Daniel Mikolajewski pour marquer son premier but sous le maillot du FC Lucerne à Saint-Gall! Grâce à son triplé contre GC, il totalise désormais sept «points» au classement des buteurs. Le Polonais est l’un des joueurs les plus spectaculaires de ce championnat. Ses débuts montrent en outre que les joueurs de la Primavera d’un niveau supérieur à la moyenne peuvent s’imposer immédiatement en Super League. La saison dernière, Daniel Mikolajewski y a inscrit 20 buts en 29 matches. Ily. a toutefois un coup dur pour Lucerne: contrairement à l’accord conclu avec Aleksandar Stankovic il y a deux ans, le club de Suisse centrale ne dispose pas d’option d’achat. En revanche, il touchera une part du pactole en cas de revente future de Daniel Mikolajewski.

4 Dereck Moncada (19 ans, attaquant, Lugano)

Il est le premier Hondurien de Super League. Et les Bianconeri ont déboursé environ trois millions de francs pour le faire venir. Mais on peut d’ores et déjà affirmer que Dereck Moncada vaut chaque franc dépensé, lui qui possède toutes les qualités nécessaires à une carrière internationale. De plus, grâce à son but contre le Maccabi Tel-Aviv, il a assuré à Lugano sa participation à la phase de groupes de la Conference League. Dereck Moncada a depuis longtemps attiré l’attention des scoutes, recruteurs et agents de joueurs. Plusieurs grandes agences souhaitent le recruter, mais on ne sait pas encore pour laquelle il se décidera. Une chose est déjà sûre: son grand rêve est la Premier League. Et s'il continue ainsi, ce n’est sans doute qu’une question de temps avant que ce rêve ne devienne réalité.

5 Bekhruz Karimov (19 ans, arrière droit, Lugano)

Autrefois, recruter un joueur ayant disputé une Coupe du monde était presque systématiquement considéré comme un gage de qualité. Avec un tournoi passé à 48 nations, l’argument pèse désormais un peu moins lourd – surtout lorsqu’il s’agit d’un joueur issu d’un pays novice à ce niveau, comme l’Ouzbékistan. Mais pour Bekhruz Karimov, l’histoire est tout autre.

À peine arrivé à Lugano, il a dû pallier la blessure de Mattia Zanotti. Et il s’en est brillamment acquitté dès ses premières apparitions. Le tout alors qu’il ne parlait pas encore la langue et connaissait à peine ses nouveaux coéquipiers. Il s’est immédiatement intégré et est déjà en passe de s’imposer comme titulaire. Le tout pour une indemnité de transfert à six chiffres.

6 Zan Celar (27 ans, attaquant, Bâle)

Avec l’ancien meilleur buteur de Super League, le FC Bâle compte enfin à nouveau dans ses rangs un avant-centre fiable. L’international slovène a déjà marqué six fois; seul l’attaquant d'YB, Samuel Essende, a fait mieux. Les 1,5 million d’euros dépensés pour recruter Celar auprès des Queens Park Rangers ont donc déjà porté leurs fruits. Le fait que l’attaquant ait inscrit la moitié de ses buts sur penalty joue plutôt en sa faveur qu’en sa défaveur. Après tout, les Bâlois ont raté six penalties lors de la dernière saison de Super League, un chiffre qui pourrait bien battre un record.

7 Juan Cabrera (23 ans, milieu de terrain, Vaduz)

Selon les informations de Blick, Vaduz n’a pas déboursé un seul franc pour le joueur d’origine allemande et uruguayenne. Son ancien club, Greuther Fürth, n’a reçu qu’une participation sur une éventuelle revente. La saison dernière, il n’y avait disputé que trois matchs en 2. Bundesliga. Mais l’ancien junior de Schalke prend désormais son envol chez le promu de Super League. Juan Cabrera a été titularisé lors des neuf matches disputés et a déjà marqué quatre fois.

8 Kingstone Mutandwa (23 ans, attaquant, Servette)

Début septembre, les Grenat ont renforcé leur secteur offensif en accueillant en prêt l’international zambien de Cagliari. La saison dernière, Kingstone Mutandwa avait inscrit 14 buts avec le SV Ried, terminant ainsi deuxième meilleur buteur de Bundesliga autrichienne. À Genève aussi, l’attaquant n’a pas tardé à trouver ses marques. Après cinq matches, il totalise déjà trois buts, inscrits lors de trois rencontres consécutives qui plus est.

Servette dispose d’une option d’achat pour le Zambien, qui deviendra obligatoire à partir d’un certain nombre de matches disputés.

9 Albian Ajeti (29 ans, attaquant, Lugano)

Lugano était à la recherche d’un remplaçant à Kevin Behrens depuis un bon moment. Le directeur sportif Sebastian Pelzer a trouvé la solution au FC Bâle. Arrivé au Tessin en prêt lors de la dernière semaine du mercato, Albian Ajeti n’a pas tardé à faire sensation chez les Bianconeri. Grâce à ses buts, l’avant-centre a déjà rapporté quatre points à sa nouvelle équipe, dont deux face à Servette. Et après la trêve internationale, il devrait encore monter en puissance.

Albian Ajeti devrait également mieux s’entendre avec Kevin Behrens que ne le faisait Georgios Koutsias auparavant. Pour Lugano, ce prêt s’apparente donc déjà à un pari particulièrement réussi.

10 Leon Frokaj (21 ans, milieu de terrain, Saint-Gall)

Le Lucernois avait été l’une des grandes révélations du FC Aarau la saison dernière. Dès le début du mois de mai, le FC Saint-Gall lui a offert un contrat de quatre ans, réalisant au passage une très belle opération. International M21 kosovar, Leon Frokaj n’a coûté que 450'000 francs aux Saint-Gallois, auxquels s’ajoutera un pourcentage sur une éventuelle revente. Le milieu de terrain polyvalent s’est rapidement imposé chez les Brodeurs: il compte déjà 14 apparitions et quatre buts, toutes compétitions confondues.