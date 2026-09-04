La «scouée» qui a permis au FC Sion de l'emporter à Bâle

Mené à la pause malgré sa domination, le FC Sion a été secoué par Didier Tholot dans le vestiaire. Une réaction qui lui a permis de renverser Bâle (1-2).

Bastien Feller Journaliste Blick

Le soulagement était à la hauteur de l'effort qu'ont dû fournir les joueurs du FC Sion pour renverser le FC Bâle jeudi au Parc Saint-Jacques (1-2). Les cris de joie ont ainsi envahi le vestiaire sédunois, comme la zone mixte située juste à l'entrée du tunnel menant au terrain. «C’est lié à la physionomie du match, sourit Ali Kabacalman. Dimanche face à Lugano, on a été mal payés et on voulait absolument prendre ces trois points contre Bâle. Cela explique aussi cette réaction. On a montré du caractère et on était contents de la victoire. C’est simplement cela.»

Ce succès au Saint-Jacques permet à Sion de mettre un terme à une série trois défaites, qui restent malgré tout à relativiser, tant par le nom de l'adversaire (Ajax deux fois et Lugano) que par la physionomie des rencontres. «Ce groupe a du caractère. Il ne méritait pas la défaite contre Lugano et il est allé chercher quelque chose aujourd’hui. Il est allé chercher en deuxième mi-temps ce qu’il méritait en première. C’est bien. Cela veut dire qu’on progresse et qu’on a tous envie d’aller un peu plus haut», souligne Didier Tholot, qui n'hésite pas à parler de victoire «méritée».

Le vestiaire sédunois a tremblé

Un qualificatif loin d’être exagéré.. Comme face aux Tessinois dimanche à Tourbillon (1-2), le FC Sion a maitrisé son sujet, dominant dans le jeu son adversaire durant une bonne partie de la rencontre. Même si ce sont les Rhénans qui sont rentrés à la pause avec un but d'avance. «Cela m’a rendu fou d’être menés 1-0 à la mi-temps. Je veux bien encaisser des buts sur des actions construites, mais là, c’est un ballon de 60 mètres», peste le technicien valaisan, qui confie avoir dû pousser une «scouée» dans son vestiaire durant la pause.

Qu'a-t-il dit à ses joueurs? «Cela reste entre nous, mais il y a des moments où l’on doit un petit peu réveiller tout le monde. Parce que prendre des buts comme celui-là… On travaille toute une semaine pour cela. Il n’y a pas qu’un ou deux fautifs. Il s’agissait aussi, à un moment donné, de ne pas lâcher, de continuer à y croire et de provoquer une réaction.»

«Le football n'est parfois pas très logique»

La réaction est venue à l'entrée du dernier quart d'heure, comme très souvent en ce début de saison par Winsley Boteli. Le buteur valaisan a pu profiter d'un très bon travail plein axe de Josias Lukembila pour se retrouver en position de frappe sur la ligne des 16 mètres. Puis d'un mauvais renvoi de la défense bâloise pour envoyer une volée imparable au fond des filets sur le deuxième but. Deux réalisations tombées après que Moussa Cissé ait été expulsé pour deux cartons jaunes pris à quelques secondes d'intervalle.

«Le carton rouge est aussi déterminant, relève Didier Tholot. Il y a des moments où les événements tournent en notre faveur et d’autres où ils sont contre nous. Si j’ai bien compris, en lisant simplement les résultats, Servette a obtenu un penalty, l’a manqué et Lugano a gagné à la dernière seconde. Le football n’est parfois pas très logique.»

Voilà donc le FC Sion auteur de deux très bons matches face à Lugano puis à Bâle en l’espace de quelques jours. «Cela nous envoie un signal à nous-mêmes, en nous disant que, dans ce qu’on est en train de faire, on est dans le vrai. Cela envoie un signal aux joueurs, au groupe, au club et aux supporters», souligne le technicien sédunois. Place à la confirmation face à Thoune dimanche à Tourbillon.