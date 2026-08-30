Sion séduit, mais retombe dans ses travers

Bastien Feller Journaliste Blick

«Les deux équipes pouvaient gagner ou perdre. Nous avons eu la chance de marquer ce but. Sion a mieux joué que Lugano, sur le plan qualitatif et en termes d’intensité. Mais Lugano a su souffrir, rester dans le match et marquer avec un peu de chance. Comme toujours, je dois féliciter Didier, qui a construit une équipe très forte», reconnaît Mattia Croci-Torti après la victoire des siens, ce dimanche à Tourbillon (1-2).

Pas de quoi, toutefois, réconforter le technicien français, apparu très déçu par ce revers. Il faut dire que son équipe a globalement dominé la rencontre (58% de possession, 18 tirs à 7). «C’est peut-être la première fois qu’on domine autant Lugano», relève-t-il. «On a gagné contre Vaduz en réalisant un match moyen et, aujourd’hui, ce n’est pas logique de perdre. Mais cela fait partie du football. Il faut continuer à travailler et à gommer ces détails qui sont importants dans le football.»

«On ne peut pas le blâmer»

Parmi ces détails figurent les entames de match ratées. En onze rencontres cette saison, le FC Sion a été mené lors de sept d’entre elles. À cinq reprises, les Sédunois ont encaissé durant le premier quart d’heure. «Pour moi, c’est simplement un manque de concentration. Je ne vois pas d’autre explication. Il n’y a pas de problème particulier sur corner ou quoi que ce soit. C’est simplement une question mentale et de capacité à mieux entrer dans les rencontres. C’est à nous de corriger cela», tente d’expliquer Noé Sow en zone mixte.

Comme à Amsterdam (3-5), le premier but adverse est venu sur corner. Il s'agissait du premier de la rencontre. «Ce sont deux erreurs de marquage commises par deux joueurs différents. Ce n’est pas faute d’avoir tout mis en place et d’avoir travaillé. Il faut être plus déterminés dans ces situations-là. Ce n’est pas normal de devoir fournir autant d’efforts pour recoller au score. C’est un gros point noir en ce moment», peste Didier Tholot, qui a vu son équipe encaisser un deuxième but alors qu’elle cherchait à remporter la rencontre.

Un but rendu possible par une grossière faute de main d’Anthony Racioppi. «On ne peut pas le blâmer, on sait ce qu’il nous a apporté. On n’est pas vernis par la réussite. Eux sauvent un ballon sur la ligne.»

Nouveau système pour une nouvelle vie?

Reste donc à retenir les éléments positifs. Comme ce passage à trois milieux de terrain avec un seul attaquant aligné. «J’ai trouvé que nous étions plus créatifs, estime Winsley Boteli, auteur du 1-1. Ce dispositif apporte également une autre possibilité au milieu de terrain, aussi bien défensivement qu’offensivement. C’est une solution supplémentaire créée par le coach. Nous allons nous y adapter. Je pense que c’est aussi une bonne option: lorsque nous aurons besoin de cette composition, nous pourrons l’utiliser. Je trouve que ce dispositif possède un certain potentiel.»

Didier Tholot avait évoqué cette possibilité à Amsterdam, après la défaite concédée face à l’Ajax. «J’ai opté pour ce système, qui s’est par moments mué en 4-2-3-1 et en 4-3-3 durant la rencontre, parce que j’ai des joueurs un peu fatigués et d’autres blessés. Ilyas Chouaref a le dos bloqué, Franck Surdez a eu la cheville qui a tourné. J’ai trouvé qu’on était bons dans le jeu et moins en difficulté sur le plan défensif. C’est l’impression que j’ai eue. Après, dans le football, il n’y a que le résultat qui compte», développe-t-il.

Reste qu’il ne serait de loin pas improbable de revoir ce système au Parc Saint-Jacques jeudi soir, au moment d'y affronter le FC Bâle.