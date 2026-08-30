309 jours plus tard, le FC Sion s'incline à domicile

Invaincu à Tourbillon en championnat depuis 309 jours, le FC Sion a chuté face à Lugano (1-2). Anthony Racioppi a précipité la défaite des siens en fin de match.

Bastien Feller Journaliste Blick

Cela faisait une éternité que le FC Sion ne s’était plus incliné à domicile en championnat: 309 jours, pour être précis, depuis une défaite face à Thoune (0-1). Dimanche, les Luganais sont venus mettre un terme à cette série d’invincibilité à Tourbillon de manière assez heureuse, non sans l’aide d’un Sédunois à l’entrée du dernier quart d’heure de la rencontre.

Nouveau coup de froid

Pour la septième fois déjà cette saison, Sion était cueilli à froid par un but luganais tombé sur corner (3e). Dereck Moncada, sauveur des Tessinois jeudi en Conference League face au Maccabi Tel-Aviv, prenait de vitesse Numa Lavanchy dans la surface de réparation et plaçait une tête imparable pour Anthony Racioppi.

Sion devait alors réagir et il fallait attendre la 21e minute de jeu pour voir David von Ballmoos réaliser son premier arrêt sur une frappe de Donat Rrudhani. Le portier tessinois était ensuite sauvé sur sa ligne par Daniel Dos Santos lorsque Théo Berdayes reprenait de la tête un corner botté depuis le côté gauche. Sion, qui débutait la rencontre avec trois milieux de terrain et un seul attaquant, ne faisait de loin pas tout faux, mais il lui manquait la folie et l’inspiration nécessaires pour se frayer un chemin victorieux vers le but adverse.

Winsley Boteli encore buteur

Cette inspiration arrivait à la 55e minute lorsque Baltazar, trouvé dans la surface par Théo Berdayes, glissait le ballon à Winsley Boteli, placé à côté de lui. Auteur d’un triplé jeudi à Amsterdam, l’attaquant n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond. À une vingtaine de minutes de la fin, alors que les deux équipes étaient au coude à coude, Didier Tholot décidait de revenir à son attaque à deux en faisant entrer Rilind Nivokazi et Josias Lukembila à la place de Fodé Sylla et Donat Rrudhani.

Lugano, aidé par cet homme en moins au milieu dans le camp adverse, posait alors le pied sur le ballon et tentait d’aller chercher le deuxième but. Celui-ci tombait avec la complicité d’Anthony Racioppi, qui déviait un centre de Beckham Castro dans son propre but (79e). Le score ne bougeait plus malgré une dernière poussée valaisanne, précipitant les Sédunois vers la défaite.

Prochain rendez-vous pour le FC Sion: jeudi soir à Bâle (20h30).