Winsley Boteli permet à Sion de renverser le FC Bâle

Le FC Sion s’est imposé jeudi à Bâle (1-2) au terme d’une prestation convaincante. Menés à la pause, les Valaisans ont renversé la rencontre grâce à un doublé de Winsley Boteli.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après plus de 28 ans sans victoire au Parc Saint-Jacques, le FC Sion commence à s’y sentir comme dans son jardin. En effet, après avoir mis un terme à une interminable attente fin avril, les Sédunois ont remis le couvert ce jeudi, grâce à une nouvelle prestation très convaincante. Mal payés dimanche dernier face à Lugano et menés à la pause, ils ont su mettre les ingrédients nécessaires pour retourner la rencontre à un quart d’heure du terme et rentrer en Valais avec trois points mérités.

Sion puni en première période

La première période des joueurs de Didier Tholot, lequel optait pour le même onze que face aux Tessinois à Tourbillon, et donc pour un milieu à trois, était bonne. Après un premier quart d’heure dominé par les Bâlois, les Sédunois prenaient peu à peu le dessus et se procuraient plusieurs belles occasions. Si Winsley Boteli (16e et 18e), ou encore Baltazar (20e et 23e), manquaient de tranchant dans leurs tentatives de frappe, Numa Lavanchy butait sur Mirko Salvi (40e).

En face, l’occasion de Zan Celar (9e) restait longtemps sans suite. Jusqu’à ce que Xherdan Shaqiri, des 20 mètres, trouve l’extérieur du poteau gauche d’Anthony Racioppi. Comme depuis le début de la saison, l’attaque bâloise, qui pouvait toutefois compter sur un Xherdan Shaqiri titulaire, contrairement aux trois dernières rencontres de championnat, ronronnait. Mais celle-ci finissait par frapper à la 41e minute, lorsqu’un ballon d’Assane Sow permettait à Zan Celar de se présenter face au portier sédunois et de le battre. Déjà bien mal payés, les Valaisans voyaient un hors-jeu de l’attaquant slovène leur épargner la douleur de rentrer au vestiaire avec deux buts de retard (45e+1).

Winsley Boteli, qui d’autre?

Les Valaisans étaient une fois de plus menés cette saison et devaient réagir en deuxième période pour ne pas terminer, une fois encore, frustrés. Pour cela, ils bénéficiaient d’un coup de pouce – justifié – du destin lorsque Moussa Cissé écopait de deux cartons jaunes en l’espace de quelques secondes (61e et 62e). Dans la foulée, Didier Tholot effectuait trois changements – Rilind Nivokazi, Franck Surdez et Josias Lukembila remplaçaient Théo Berdayes, Donat Rrudhani et Fodé Sylla – et repassait à une attaque à deux.

Sion poussait pour prendre au moins un point et entrait alors dans le «Boteli time». L’attaquant sédunois égalisait après avoir bénéficié d’un très bon travail de Josias Lukembila (76e), avant d’inscrire le deuxième but d’une volée imparable sous la barre, trois minutes plus tard.

Restait donc à tenir pour les Valaisans. Anthony Racioppi, au chômage technique depuis plusieurs dizaines de minutes, était mis à contribution par Zan Celar (86e). Les Sédunois essuyaient alors des vagues, mais ne retombaient pas dans leur travers. Score final 1-2 synonyme de trois points bienvenus pour le FC Sion qui renoue avec le succès.