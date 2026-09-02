Didier Tholot serein malgré un mercato encore ouvert

À l’heure de défier Bâle, Didier Tholot se montre serein. Sur le terrain comme sur le mercato, le technicien du FC Sion sait son équipe armée.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je n’ai pas été stressé. Tout simplement parce que je suis en discussion permanente avec mon président et avec Barth», souffle Didier Tholot ce mercredi au sujet de la fermeture de la fenêtre de mercato des cinq plus grands championnats européens. Une clôture qui indique donc que Winsley Boteli sera Valaisan au minimum jusqu’en janvier prochain, à moins d’une surprise venue de Turquie par exemple.

Le dossier de l’international suisse M21, courtisé par la République démocratique du Congo, n’est toutefois pas le seul sur la table du directeur sportif sédunois, puisqu’il se dit que Rilind Nivokazi serait courtisé par le FK Orenbourg, club de première division russe. Des incertitudes entourent également Timothy Fayulu, qui est toujours sous contrat avec le FC Sion et qui n’entre pas dans ses plans.

«On n’est pas dans le cas de Monaco»

Quoi qu’il arrive, Didier Tholot et son staff s’en iront l’esprit tranquille à Bâle ce mercredi soir. Parce qu’ils ont mis fin, en avril dernier (0-2), à la longue série de matches sans victoire du FC Sion en terres rhénanes («Si on l’a fait une fois, on est capables de le refaire»). Mais aussi parce qu’ils savent que leur effectif est fourni et que le club s’y retrouverait en cas de transfert. «Si quelque chose se fait, ce sera bénéfique pour le club sur le plan des finances. Il y a une ou deux pistes qui sont en attente si ça venait à bouger, mais on n’est pas dans le cas de Monaco, qui a transféré un joueur avant de l’arrêter et de le faire repartir», rigole le Bordelais, serein avant d’affronter le FC Bâle.

Au Parc Saint-Jacques, les Valaisans voudront stopper une série de trois défaites qu’il convient toutefois de relativiser, puisque leurs adversaires se nommaient Ajax Amsterdam (2-4 et 3-5) et Lugano (1-2). Cette dernière fait mal et reste toujours en travers de la gorge du technicien sédunois. Le contenu proposé face aux Tessinois est toutefois loin d’être à jeter. «Il y a des matches que tu perds avec un contenu qui est plutôt positif pour la suite, et d’autres où tu perds avec un laisser-aller qui est plutôt négatif. Celui contre Lugano est plutôt positif, même si ça ne t’amène pas de points», estime-t-il.

Une incertitude avant Bâle

Face aux Tessinois, les Valaisans ont été dominateurs et auraient mérité de prendre au moins un point. Au moment où ils poussaient pour inscrire le deuxième et prendre les devants, ils encaissaient le 1-2 à la suite d’une erreur d’Anthony Racioppi. «Il y a des moments dans la saison où tu as un peu plus de réussite, d’autres un peu moins. Il faut qu’on fasse basculer les choses de notre côté. Mais je pense que, sur la longueur de la saison, ça s’équilibre. On est dans une période plus délicate.»

Pour aller à Bâle, le staff sédunois pourrait devoir se passer d’Ilyas Chouaref (touché au dos durant l’échauffement du match face à Lugano). «On verra lors de l’entraînement du jour (ndlr: mercredi). Mais on devrait pouvoir récupérer Franck (ndlr: Surdez, touché à la cheville durant l’échauffement du match face à Lugano).»