Winsley Boteli est courtisé par la République démocratique du Congo. Mais l'ASF reste confiante et Murat Yakin pourrait bien sélectionner le jeune buteur du FC Sion dans les prochaines semaines.

Tobias Wedermann et Bastien Feller

La Suisse va-t-elle perdre Winsley Boteli? Comme Blick l'a révélé, la République démocratique du Congo souhaite convaincre le jeune buteur sédunois de jouer pour ses couleurs.

Le sélectionneur Sébastien Desabre a assisté au match entre l'Ajax et le FC Sion, jeudi dernier. Winsley Boteli avait alors inscrit un formidable triplé. De quoi motiver encore un peu plus les Léopards. Mais la Suisse ne veut pas se laisser faire et la situation semble meilleure que dans le cas d'Alessandro Romano, lequel est proche de choisir l'Italie.

La balle est dans le camp de Murat Yakin

Alex Frei, sélectionneur de l'équipe national M21 (avec laquelle joue Winsley Boteli) serait en contact régulier avec l'attaquant suisso-congolais. Et récemment, Davide Callà, adjoint de Murat Yakin avec la Nati, a également rendu visite au jeune homme de 20 ans en Valais.

Au sein de l'ASF, on se montre très confiant quant à dossier Winsley Boteli. D'autant que l'attaque de la Nati aurait bien besoin d'une nouvelle pépite à sa pointe. À Murat Yakin, maintenant, de savoir s'il sélectionnera le joueur du FC Sion pour la Ligue des Nations, fin septembre. La décision sera prise dans les deux prochaines semaines. Au vu du rythme actuel du buteur, toute autre décision serait une grosse surprise.