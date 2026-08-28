Après son but avec Cagliari en Serie A, le jeune Alessandro Romano fait sensation en Italie. Le natif de Winterthour est courtisé par la Squadra Azzurra, mais la Nati ne veut pas le lâcher. Murat Yakin et Manuel Akanji pourraient faire pencher la balance.

Carlo Emanuele Frezza et Tobias Wedermann

Ces derniers jours ont été riches en émotions pour Alessandro Romano. Le week-end dernier, le joueur de 20 ans a inscrit son premier but (et quel but!) chez les professionnels, avec Cagliari lors de ses débuts en tant que titulaire en Serie A. Pour couronner le tout, il a été élu «homme du match».

Résultat: toute l'Italie s'enthousiasme pour le natif de Winterthour. Les principaux quotidiens sportifs et chaînes de télévision italiens lui consacrent des sujets depuis plusieurs jours. Francesco Velluzzi, qui couvre l'actualité de Cagliari pour la «Gazzetta dello Sport», avait qualifié Alessandro Romano de «coup de maître du mercato» avant même le début de la saison.

Le jeune milieu défensif est arrivé cet été en Sardaigne, en provenance de l'AS Rome, qui avait fait venir le milieu de terrain des juniors de Winterthour en 2022. Il a effectué sa formation dans la capitale italienne et a été prêté la saison dernière à La Spezia, en Serie B. Sur Instagram, l'engouement est également palpable: en l'espace de quelques jours, le jeune homme a gagné plusieurs milliers de nouveaux abonnés.

Alessandro Romano a-t-il choisi l'Italie?

Comme si tout cela n'était pas assez, le sélectionneur italien Roberto Mancini était présent dans les tribunes le week-end dernier et a pu observer de près la performance exceptionnelle d'Alessandro Romano. Selon les informations de Blick, des contacts directs ont eu lieu avant et après le match entre la Fédération italienne et l'entourage du jeune prodige.

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En effet, Alessandro Romano possède aussi un passeport italien et pourrait donc choisir de jouer pour la Squadra Azzurra. La Fédération italienne s'efforce depuis longtemps de le recruter, de manière très intensive ces derniers temps. Cela a mis en alerte ces derniers jours les décideurs de l'ASF. Les rumeurs disent que le jeune homme se serait déjà décidé à représenter l'Italie et qu'il jouerait fin septembre en Ligue des Nations, sous les ordres de Roberto Mancini.

L'ASF ne veut pas abandonner

Est-il déjà trop tard pour la Nati? Pierluigi Tami ne veut pas céder à la panique: «Alessandro est un jeune international suisse qui a gravi tous les échelons et disputé 34 matches pour la Suisse. C'est pourquoi nous sommes depuis longtemps en contact étroit et régulier avec lui. Nous savons que la fédération italienne cherche à le recruter, mais nous n'avons pas connaissance d'une décision concernant un changement de nationalité.»

Même s'il ne restait qu'une infime chance, l'ASF ne veut pas abandonner sans se battre pour ce milieu de terrain. Selon les informations de Blick, le sélectionneur Murat Yakin se rendra en personne en Italie ce week-end, à la dernière minute, pour rencontrer Alessandro Romano et lui présenter un projet commun pour les années à venir. Le joueur originaire de Winterthour a joué pour la dernière fois en octobre dernier sous le maillot de la Nati M20. Il n'a pour l'instant pas été convoqué en M21.

Manuel Akanji pour convaincre Alessandro Romano?

Murat Yakin et l’ASF bénéficieront-ils du soutien du patron de la défense de la Nati dans leur projet? Dimanche, Cagliari accueillera l’Inter Milan de Manuel Akanji. Les deux hommes se sont rencontrés il y a déjà de nombreuses années, à une époque où rien ne laissait présager qu’ils s’affronteraient un jour en tant que footballeurs professionnels en Serie A.

Retour en 2009. Manuel Akanji, alors âgé de 14 ans, joue dans les équipes juniors du FC Winterthour. Son entraîneur: Umberto Romano, aujourd’hui entraîneur des M19 du GC et père d’Alessandro. «Manu était mon numéro 10. C'était un joueur plutôt timide et frêle, mais toujours attentif et qui montrait constamment l'exemple», se souvient-il.

Les équipes M13, M14 et M15 de Winterthour s'étaient alors rendues ensemble à un stage d'entraînement à Side, dans le sud de la Turquie. L'épouse d'Umberto Romano ainsi que leurs fils Luca et Alessandro les accompagnaient. À la fin du stage d'entraînement, une photo a été prise, que le père ressort encore aujourd'hui avec fierté de ses archives. On y voit Manuel Akanji avec, juste devant lui, le petit Alessandro Romano, dans les bras de sa mère.

Après le coup de sifflet final, les deux anciens juniors de Winterthour trouveront certainement un moment pour échanger quelques mots et peut-être même leurs maillots. De quoi faire la promotion de la Nati, afin qu'ils se croisent plus souvent au sein de la sélection nationale dans les années à venir. Sinon, la Suisse risque de perdre un autre grand talent.