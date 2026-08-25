L'AC Milan s'intéresse à Alvyn Sanches

Alvyn Sanches va-t-il quitter la Super League cet été? Le milieu offensif de Young Boys figurerait sur la liste de l’AC Milan.

Blick Sport

Alvyn Sanches n’a pas réussi à décrocher une place dans la sélection suisse pour la Coupe du monde. Le milieu offensif de 23 ans pourrait toutefois connaître une autre forme de consécration cet été. Selon le journaliste de Sky Gianluca Di Marzio, l’AC Milan l’aurait en effet inscrit sur sa liste de recrues potentielles.

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L’ancien junior du Lausanne-Sport ferait partie des options étudiées par les Rossoneri pour renforcer leur milieu offensif. Un secteur auquel Ruben Amorim, le nouvel entraîneur du club lombard, souhaiterait redonner davantage de poids. Rafael Leão devrait d'ailleurs prochainement quitter le club et ainsi libérer une place dans ce secteur de jeu.

Déjà impliqué sur quatre buts (deux goals et deux passes décisives) depuis le début de la saison, Alvyn Sanches évolue à Young Boys depuis un an. Le club bernois avait déboursé environ cinq millions de francs pour le recruter blessé en provenance du LS. Aujourd’hui estimée à près de dix millions, sa valeur pourrait permettre aux Jaune et Noir de réaliser une belle plus-value. Son contrat court jusqu’à l’été 2029. En Lombardie, il pourrait retrouver un autre joueur suisse: Ardon Jashari.