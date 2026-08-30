La RDC veut convaincre Winsley Boteli

La République démocratique du Congo souhaite convaincre Winsley Boteli de jouer pour ses couleurs. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a supervisé l'attaquant du FC Sion à Amsterdam.

Bastien Feller Journaliste Blick

Il n’y a pas que les clubs européens qui s’agitent autour de Winsley Boteli. En effet, selon les informations de Blick, la Fédération de football de la République démocratique du Congo veut convaincre l’attaquant de défendre ses couleurs.

Lors du match retour entre les Sédunois et l’Ajax jeudi, Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, était même présent à la Johan Cruijff ArenA pour superviser Winsley Boteli. Le numéro 13 avait alors inscrit un fantastique triplé lors de la défaite 5-3 de son équipe.

Un nouveau projet qui séduit

La RDC, éliminée en 16es de finale par l’Angleterre lors du dernier Mondial, a lancé une profonde refonte de son équipe en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2027 et de la Coupe du monde 2030. Elle cible désormais plusieurs joueurs binationaux évoluant en Europe. Certains, comme les talentueux Jorthy Mokio (Ajax), Noah Sadiki (Sunderland), Ngal’ayel Mukau (Lille), Ezechiel Banzuzi (Leipzig) ou encore Paris Brunner (AS Monaco), champion du monde M17 avec l’Allemagne en 2023, ont déjà adhéré au projet.

Pour y parvenir, toujours selon nos informations, le président de la République et le ministre des Sports souhaitent inviter l’attaquant du FC Sion et sa famille en République démocratique du Congo en septembre afin de leur faire visiter leurs installations et leur présenter un projet. Winsley Boteli répondra-t-il favorablement à cet appel du pied? Affaire à suivre.