Bastien Feller Journaliste Blick

La rencontre entre Sion et Lugano a une nouvelle fois été l’occasion d’évoquer l’avenir, plus qu’incertain, de Winsley Boteli. D’abord à la pause, lorsque la chaîne blue Sport a demandé en direct à Barthélémy Constantin si l’attaquant numéro 13, en grande forme en ce début de saison et qui attire le regard de plusieurs clubs étrangers, serait toujours Valaisan une fois le mercato refermé.

Une question à laquelle le directeur sportif du FC Sion a répondu par l’affirmative, sans doute pour le plus grand soulagement des supporters, qui allaient voir Winsley Boteli, auteur d'un triplé face à l'Ajax jeudi, inscrire le but du 1-1 quelques minutes plus tard. Après la rencontre (remportée par Lugano 1-2), l’international suisse M21 a été invité à s’exprimer devant les micros. Le service de presse du club sédunois avait donné pour consigne de ne poser au joueur qu’une seule et unique question sur le mercato.

«Je ne suis pas Dieu»

«Pouvez-vous confirmer que vous serez toujours un joueur du FC Sion cette saison?» La question est toute trouvée. «Je ne peux pas le confirmer, je ne suis pas Dieu», répond Winsley Boteli. Évasif sur le sujet comme il l’est depuis plusieurs semaines, l’attaquant fait tout de même passer un message clair dans la foulée. «Nous verrons ce qui se passera. Pour l’instant, je suis ici et je suis très heureux. Je suis seulement un peu déçu de ne pas avoir réussi à offrir la victoire aux supporters valaisans. Mais nous allons continuer à travailler et, je vous le dis, nous aurons d’autres occasions de le faire.»

La prochaine se présentera jeudi, sur la pelouse du Parc Saint-Jacques. Avec ou sans Winsley Boteli? La question se posera quoi qu’il arrive jusque-là. Il faudra sans doute attendre mardi soir et la clôture du marché des transferts dans les cinq grands championnats pour le savoir. Ou alors vendredi, puisque des rumeurs venues de Turquie annoncent que Galatasaray, qui aurait les moyens d’offrir plus que les 20 millions souhaités par la direction sédunoise, souhaite enrôler l’attaquant.

Quoi qu’il en soit, Didier Tholot se réjouit de la fin du mercato estival. «Tous les entraîneurs sont contents quand il est terminé», souffle-t-il en conférence de presse après le revers de son équipe face aux Tessinois. Les supporters aussi.