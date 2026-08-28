Le triplé qui pourrait tout changer pour Winsley Boteli

Auteur d’un triplé sur la pelouse de l’Ajax, Winsley Boteli a encore affolé les compteurs. À quelques jours de la clôture du mercato, le FC Sion parviendra-t-il à conserver son attaquant de 20 ans?

Bastien Feller Journaliste Blick

Partira? Partira pas? La question concernant l’avenir de Winsley Boteli sera sur toutes les lèvres en Valais jusqu’à mardi soir, date de la clôture du mercato dans les principaux championnats européens. Jeudi soir à Amsterdam, face à l’Ajax (défaite 5-3), l’attaquant du FC Sion a probablement renforcé l’intérêt des clubs susceptibles de le recruter.

L’international suisse M21 a en effet inscrit un triplé. Surtout, il a une nouvelle fois, et face à un niveau d'adversité différent, démontré sa capacité à marquer de différentes manières: à la réception d’un centre sur le premier but (18e), en renard des surfaces après une faute de main du portier ajacide sur le deuxième (36e), puis en affrontant et en éliminant son adversaire avant de loger le ballon dans le petit filet opposé sur le troisième (90e+1). Sans oublier qu'il est encore allé chercher un penalty finalement annulé par la VAR pour un hors-jeu préalable d'un coéquipier (83e). Un récital.

«On aura besoin de ses buts en championnat»

Le tout à 20 ans, sur la pelouse de l’Ajax. De quoi faire de lui le meilleur buteur des qualifications de la Conference League avec sept réalisations. De joker de luxe la saison dernière, le Genevois s'est imposé comme le buteur de l'équipe. «Nous avons discuté avec lui en début de semaine. Je trouvais qu’il avait été très efficace lors des derniers matches, mais qu’il ne travaillait pas suffisamment pour l’équipe. Nous lui avons expliqué que, s’il travaillait un peu plus pour le collectif, il obtiendrait encore davantage d’occasions, et il marque trois buts. C’est bien pour lui, c’est bien pour le club», se réjouit Didier Tholot.

«C’est un bon début en Europe pour Winsley. Mais on aura également besoin de ses buts en championnat. Je suis très content de ce qu’il réalise. Il doit continuer à travailler, car il dispose encore d’une marge de progression. Nous sommes derrière lui, nous croyons en lui et nous allons le pousser pour faire de lui le joueur le plus important possible», réagit Barthélémy Constantin, qui semble décidé à garder son attaquant quoi qu’il arrive. Ou, du moins, comme il l’a annoncé dans un podcast de la RTS, à ne pas le laisser partir pour «moins de 20 millions de francs».

Sa prestation à la Johan Cruijff ArenA permettra-t-elle à Sion d’en recevoir 30? «On verra», sourit le directeur sportif du FC Sion, qui assure en tout cas que cette élimination ne chamboulera pas la fin du mercato du club sédunois. «Aujourd’hui, il faut assurer une continuité dans le travail qui est effectué. Il est important de conserver les joueurs. Les gars qui sont là et qui travaillent ont mérité de vivre ces moments. Nous pouvons en vivre de meilleurs encore avec l’ensemble de ce groupe. C’est donc à nous de continuer à nous développer.» Avec ou sans Winsley Boteli? La question reste ouverte.