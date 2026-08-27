L'Ajax lave le FC Sion, qui dit adieu à la Coupe d'Europe

Le FC Sion a vu son aventure européenne s’arrêter lourdement à Amsterdam (5-3). Malgré un triplé de Winsley Boteli, les Sédunois ont de nouveau coulé face à l’Ajax.

Bastien Feller Journaliste Blick

Amsterdam restera comme la dernière étape du beau – et trop court – voyage du FC Sion version 2026-2027. Ses supporters auront manqué le déplacement en Azerbaïdjan (BATE Borisov), découvert l’Arménie (FC Noah) et seront passés par toutes les émotions face à l’Ajax lors du barrage d’accession à la phase de ligue de la Conference League.

Ils rentreront ce vendredi, ou ce week-end pour certains, avec la satisfaction, tout de même, d’avoir tenu tête à la formation ajacide durant une bonne partie de la double confrontation. Les Sédunois menaient à la pause lors du match aller avant d’être complètement renversés en deuxième période (2-4). À la Johan Cruijff ArenA, après un début de rencontre catastrophique, marqué par deux arrêts d’Anthony Racioppi et un but ajacide en seulement 35 secondes, l’espoir n’a duré que trois minutes. Le temps que Winsley Boteli donne l’avantage aux siens à la 36e – inscrivant au passage son deuxième but du match après celui de la 19e – et que Davy Klaassen égalise (39e).

Triplé de Winsley Boteli!

Comme à Tourbillon jeudi dernier, les Sédunois ont une nouvelle fois péché dans la gestion des moments clés d’une rencontre. Ils ont encaissé des buts en tout début de match (Youri Baas, 1e), après avoir pris l’avantage, juste avant la mi-temps (Tolu Arokodare, 45e+1), puis quelques minutes après leur retour des vestiaires (Tolu Arokodare, 51e, et Oliver Edvardsen, 55e).

La VAR sauvait ensuite le FC Sion d’un sixième but en raison d’un hors-jeu préalable à la réussite d’Oliver Edvardsen (65e). Les vagues continuaient alors de déferler sur le but d’Anthony Racioppi et Noé Sow devait notamment sauver sur sa ligne (75e). Mais le dernier mot revenait à Winsley Boteli, qui s’offrait un fabuleux triplé en fin de match (90e). L’aventure européenne s’arrête donc brutalement pour les Sédunois (9-5 sur l’ensemble des deux rencontres), qui pourront longtemps maudire le tirage au sort de ces barrages de Conference League.