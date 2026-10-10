«On ne veut pas seulement rester invaincus contre Sion»

Invaincu depuis cinq ans face à Sion, Servette aborde le derby du Rhône avec la ferme intention de s'imposer. Malgré l'absence de Miroslav Stevanovic, les Grenat visent la victoire à domicile.

Matthias Davet Journaliste Sport

Il faut remonter à 2021. Le 24 octobre pour être précis. À cette époque, le Covid menaçait encore tout le pays et le FC Sion gagnait des matches face à Servette. Depuis, douze derbys du Rhône ont eu lieu et jamais les Valaisans ne sont parvenus à prendre les trois points face aux Grenat (5 défaites, 7 nuls).

Ce samedi, les pensionnaires du Stade de Genève comptent bien continuer leur belle série. Et pas juste en décrochant un match nul face aux Valaisans. «On veut gagner, pas seulement rester invaincus», promet Jocelyn Gourvennec. Si le coach français admire la continuité de son homologue Didier Tholot – «Les joueurs progressent ensemble» –, il défend aussi des arguments pour Servette. «On a recruté des joueurs avec une excellente mentalité, et on a encore des progrès à faire.» Plutôt positif pour une équipe qui a gagné deux de ses trois derniers matches.

Sans Miroslav Stevanovic

Mais en face samedi, Servette aura une équipe avec le vent en poupe. Et devra composer avec plusieurs joueurs blessés, dont Miroslav Stevanovic. Le Bosnien s'est blessé au ménisque externe en début de semaine, après un «choc anodin». «On ne sait pas encore pour combien de temps il sera absent, mais il y aura probablement une opération», poursuit Jocelyn Gourvennec.

Bien sûr, cette nouvelle ne plaît pas au coach français. Mais, malgré l'importance de son joueur, il tempère. «Oui, c'est un joueur incroyable mais on a fini la saison dernière sans lui, rappelle le technicien. J'espère que ça va booster les autres et qu'ils vont monter ce qu'ils valent.» Et ce, potentiellement, dès samedi face à Sion.

Jarell Simo, étape par étape

Dans un Stade de Genève qui a dépassé le cap des 10'000 billets vendus, Jocelyn Gourvennec compte bien sur le soutien de la foule. Et des prestations de ses jeunes pépites, à l'image de Jarell Simo, assis juste à ses côtés lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Le jeune Genevois de 22 ans devrait disputer son premier derby du Rhône ce samedi. «De manière globale, c'est une fierté de jouer avec la première équipe, sourit-il. Mais en tant que joueur formé ici, ça l'est encore plus de disputer des derbys comme celui-ci.»

Lié un temps à Sion ces derniers jours selon certaines rumeurs, Jarell Simo a finalement pris la décision de prolonger son aventure avec le SFC. «J'ai toujours été convaincu que je voulais rester à Servette, promet-il. Il y a eu des intérêts, mais je voulais continuer l'aventure.» Et son ascension. Après avoir été prêté en Promotion League il y a deux ans et en Challenge League l'année dernière, le milieu enchaîne les minutes dans l'élite. «Ma progression s'est toujours faite étape par étape et j'ai besoin de ça pour ne pas me brûler les ailes», souffle-t-il. La prochaine marche? Disputer un derby du Rhône devant un Stade de Genève bien rempli, ce samedi face à Sion.