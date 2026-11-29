Ce dimanche, le FC Sion accueille Young Boys à Tourbillon. Les Valaisans espèrent bien jouer un mauvais tour à la meilleure attaque du championnat, et lui ravir la deuxième place au classement.

Matthias Davet Journaliste Sport

Une petite effervescence se dégage de Riddes, là où se situent les installations d'entraînement du FC Sion. Rien de trop démesuré non plus, puisque les Valaisans n'ont encore rien remporté cette année. Mais quand même: le week-end dernier, ils ont enfin battu le rival Servette, après six ans sans victoire. De quoi préparer la semaine de manière plus sereine.

«Ça fait du bien et ça booste la confiance, lâche le défenseur Jan Kronig. Même dans la ville, je l'ai senti. Les supporters s'identifient au club et il faut prendre tout cela en vue du match de dimanche.» Car c'est une autre marche, plus grande, que Sion va devoir affronter en fin de semaine, toujours à Tourbillon. Les Valaisans reçoivent Young Boys, dauphin de Lugano au classement et, surtout, meilleure attaque du championnat, avec 44 buts en 14 matches. La troupe de Didier Tholot peut en témoigner, elle qui en a pris quatre au Wankdorf, lors de la toute première journée fin juillet.

YB fait peur à tout le monde

Depuis, Sion a trouvé des certitudes. Sur ses quatre dernières sorties, il n'a encaissé qu'une seule fois, lors d'un déplacement à Lucerne. La charnière Jan Kronig - Kreshnik Hajrizi (sorti sur blessure face à Servette mais remis) est en forme. «Défier la meilleure attaque, ça sera un gros test pour nous, avoue le premier nommé. Mais c'est pour ça qu'on joue au football. On sait qu'on peut les mettre en difficulté.»

Un avis que partage son entraîneur Didier Tholot. Oui, Young Boys fait peur à n'importe quelle équipe. «Mais si on est capable de bien défendre, on peut leur donner du fil à retordre, glisse le technicien. Il faudra courir et être solides entre les lignes.»

Un nouveau bijou de Jan Kronig?

Et, surtout, faire attention à Samuel Essende. En 14 apparitions cette saison, l'attaquant français a déjà inscrit 16 buts. «Il faut le féliciter, appuie Didier Tholot. Il avait devant lui les deux meilleurs buteurs du championnat et il a su s'imposer. Il est taillé pour YB.» Le technicien n'est donc pas forcément étonné des performances d'un joueur qu'il avait côtoyé du côté de Pau il y a quelques saisons.

Jan Kronig met toutefois en garde: il n'y a pas que Samuel Essende qui peut faire mal au FC Sion défensivement. «On connaît son profil, mais il ne faut pas non plus oublier à quel point Alvyn Sanches est fort. Il faudra qu'on défende en équipe.»

Bien sûr, devant son public, le FC Sion ne compte pas que défendre. Et il pourra, peut-être, compter sur Jan Kronig qui avait marqué un splendide but lors du premier match face aux Bernois cette saison. Compte-t-il réitérer son exploit dimanche à Tourbillon? Il se marre à la question. «Un but comme ça, ça n'arrive pas souvent. C'est un moment qui restera gravé. On verra si je reçois le ballon dans la même situation…» Un nouveau bijou du défenseur central et une victoire permettraient aux Sédunois de chiper la deuxième place de Super League à Young Boys.