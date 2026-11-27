Entraîneur du FC Sion, Didier Tholot est allé suivre le match de hockey entre Fribourg-Gottéron et Zoug jeudi soir, en compagnie de son staff. Le technicien français compte bien s'inspirer de la belle histoire des Dragons.

Matthias Davet Journaliste Sport

Didier Tholot n'a sans doute pas choisi la meilleure période pour se rendre à un match de Fribourg-Gottéron. Actuellement, les Dragons sont embourbés en National League et se sont inclinés lors de sept de leurs huit dernières sorties. Cette situation n'a pas empêché l'entraîneur du FC Sion et son staff d'emprunter la même route que Killian Mottet et de faire le trajet Valais-Fribourg jeudi, pour la rencontre face à l'EV Zoug.

Aucun rapport, par contre, entre la présence de l'attaquant et celle des coaches sédunois. «Si la solidarité dans une équipe est importante, celle du staff l'est tout autant», appuie Didier Tholot. C'est donc une sortie de groupe que les Valaisans ont organisée sur le plateau de Saint-Léonard. En plus de l'entraîneur, Benjamin Bertrand, Vilmos Vanczak, Massimo Colomba, Alessandro Calandrau ainsi que Stéphane Troillet étaient de la partie. Le staff au grand complet, donc.

Un «petit passe-droit» pour les billets

«C'est important de faire des trucs en dehors du football, pour pouvoir aussi discuter de sujets différents, apprécie Didier Tholot. C'est un vrai message, surtout qu'on s'entend bien, donc une telle sortie était facile à organiser.» Dans sa vie, l'entraîneur français avait uniquement eu l'occasion de voir des matches à Sierre. «À Fribourg, la patinoire est magnifique», savoure-t-il. Comparée à Graben, il peut effectivement y avoir un choc.

Si l'entraîneur du FC Sion avoue avoir «un peu eu un passe-droit» pour l'obtention des billets, il explique avoir apprécié sa soirée à la BCF Arena, et ce malgré la défaite des Dragons face aux Taureaux (1-3). «Par contre, il faut que je me concentre et que j'apprenne les règles», admet-il en souriant. Il faut dire qu'à Tourbillon, les dégagements interdits se font plutôt rares.

S'inspirer de Fribourg-Gottéron

Au-delà de ce seul match, Didier Tholot compte également bien s'inspirer de Gottéron. Club considéré comme perdant de nombreuses années, Fribourg est parvenu à décrocher le titre en National League pour la première fois de son histoire au printemps dernier. «Ça montre que c'est possible pour tout le monde d'aller au bout d'un rêve, lorsque toutes les planètes sont alignées.» Un exploit que le FC Sion espère aussi réaliser prochainement.

Pour y parvenir, il y a un match face à Young Boys dimanche. Mais avant, le monde du sport valaisan va continuer de vibrer pour le hockey sur glace. Ce vendredi soir, Sierre se déplace à Viège pour le derby en deuxième division. Le coup d'envoi sera donné par… Jan Kronig, défenseur du FC Sion. «Je vais clairement soutenir Viège», se marre le Haut-Valaisan.