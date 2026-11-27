Manzambi, Ndoye, Athekame, Beney, Sanches, Marchesano, Tritten: la Romandie est présente dans presque toutes les catégories des nominés aux distinction de la Swiss Football Night. Le vote du public est ouvert jusqu'au 9 décembre.

Blick Sport

La Romandie va prendre de la place à Berne. Sur les sept catégories de la Swiss Football Night, dont la sixième édition aura lieu le 11 janvier 2027, six comptent au moins un Romand ou un club romand parmi les nominés dévoilés ce vendredi par l'Association suisse de football (ASF) et la Swiss Football League (SFL).

Le Genevois Johan Manzambi mène la charge. Il est le seul joueur nominé dans deux catégories, chez les internationaux et chez les jeunes. Du côté des «grands», il affrontera Nico Elvedi et le Vaudois Dan Ndoye. Chez les jeunes, il retrouvera un autre Genevois, Zachary Athekame, ainsi que Sascha Britschgi.

Beney face à Schertenleib

Côté féminin, la Valaisanne Iman Beney est en lice chez les jeunes, face à Giulia Looser et Sydney Schertenleib. La Barcelonaise est elle aussi nominée deux fois, puisqu'elle figure également chez les internationales avec Géraldine Reuteler et la capitaine Lia Wälti.

En Super League, Alvyn Sanches porte les couleurs de Young Boys depuis l'été 2025, mais c'est à Lausanne-Sport qu'il s'est révélé. Il est nominé avec son coéquipier Samuel Essende, auteur de 16 buts depuis la reprise, et le Luganais Anto Grgić.

Yverdon et SLO en Challenge League

C'est en Challenge League que l'accent romand est le plus marqué. Deux des trois nominés jouent dans le canton de Vaud: Antonio Marchesano, milieu de Winterthour, et Vasco Tritten, milieu du Stade Lausanne-Ouchy passé par Servette. Valon Fazliu (Aarau) complète le trio.

Dans l'AXA Women's Super League, Servette peut compter sur la Polonaise Magdalena Sobal, nominée avec sa coéquipière espagnole, Paula Serrano. Paige Bailey-Gayle et Marta Cazalla complètent le panel. Fait inédit, quatre joueuses y sont retenues au lieu de trois, en raison d'une égalité de voix.

Les nominés des trois championnats ont été désignés par les entraîneurs, capitaines et directeurs sportifs des clubs, ceux des catégories nationales par un jury d'entraîneurs et d'entraîneuses de l'ASF. Les fans peuvent désormais voter sur swissfootballnight.ch jusqu'au mercredi 9 décembre. Leur avis comptera pour un tiers, à parts égales avec celui d'un panel de journalistes et du jury d'experts. Les lauréats recevront le trophée «Iconic» le lundi 11 janvier 2027, pour la première fois à la Festhalle de BERNEXPO.