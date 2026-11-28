Le FC Bâle traverse une période difficile. Ancien entraîneur du club, Ciriaco Sforza dénonce le manque de clarté au sein de la direction et met en garde contre les conséquences du dossier Xherdan Shaqiri.

En bref Ciriaco Sforza dénonce l'agitation qui règne au FC Bâle et le manque de clarté dans la répartition des responsabilités

L'avenir du capitaine Xherdan Shaqiri reste incertain. Ciriaco Sforza appelle les dirigeants à clarifier rapidement la situation

Après cinq matches sans victoire, Slavisa Jokanovic doit, selon Ciriaco Sforza, remporter au moins l'une des deux prochaines rencontres

Sven Schoch

Le FC Bâle traverse une période particulièrement compliquée. Depuis plusieurs semaines, les résultats ne suivent plus et les tensions montent à l'approche du duel face à Grasshopper. Sur le terrain, l'équipe montre des signes inquiétants, tandis qu'une partie des supporters peine à comprendre les décisions prises par les dirigeants.

Ciriaco Sforza connaît bien cette situation. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse a entraîné le FCB de septembre 2020 au 6 avril 2021, date de son licenciement. Il avait alors quitté le club quelques mois avant la fin de l'ère Bernhard Burgener et l'arrivée de David Degen à la présidence.

Interrogé par Blick, Ciriaco Sforza est revenu sur son expérience et a évoqué les difficultés actuelles du club bâlois. «Au FC Bâle, la pression monte rapidement. Pendant la pandémie, l'atmosphère était déjà difficile. Le club s'apprêtait à changer de direction et certains problèmes faisaient débat au sein de l'équipe.»

«Un grand désordre»

Pour l'ancien entraîneur, la situation actuelle présente plusieurs similitudes avec celle qu'il a connue. «On a l'impression qu'il règne à nouveau un grand désordre. Si les responsabilités ne sont pas clairement définies, de la présidence jusqu'au vestiaire, la situation devient compliquée pour tout le monde.»

Ciriaco Sforza pointe notamment du doigt le manque de clarté dans l'organisation du club, qui finit par compliquer le travail de l'entraîneur. «Il y a un responsable de la planification de l'effectif et un directeur sportif. Mais qui doit communiquer quoi et à qui? Ce sont des questions dont les joueurs parlent dans le vestiaire.»

Selon lui, les performances sur le terrain reflètent aussi les difficultés rencontrées en coulisses. «L'entraîneur peut changer sa composition, adapter sa tactique, mais tout le reste relève de la direction du club. Il devrait pouvoir concentrer son énergie sur ses joueurs et sur son équipe.»

Le dossier Xherdan Shaqiri s'éternise

Ciriaco Sforza s'est également exprimé sur un sujet qui agite le FC Bâle depuis plusieurs semaines: l'avenir de Xherdan Shaqiri. Le capitaine, grand artisan du titre remporté en 2025, se retrouve au cœur de nombreuses discussions, sans que sa situation soit véritablement clarifiée.

«Combien de temps les personnes concernées vont-elles encore discuter? La question de l'avenir de Xherdan Shaqiri revient chaque jour sur la place publique. Le club va-t-il continuer avec lui ou non? On sous-estime les conséquences de toute cette agitation. Xherdan Shaqiri est une personnalité importante à Bâle. Et ce n'est certainement pas à Slavisa Jokanovic de régler ce dossier.»

Pour Ciriaco Sforza, cette incertitude risque surtout de retomber sur les épaules de l'entraîneur. Si les dirigeants ne prennent pas rapidement une décision, Slavisa Jokanovic pourrait finir par devoir «assumer les conséquences d'une situation dont il n'est pas responsable».

Après cinq journées sans victoire, Ciriaco Sforza estime que le technicien serbe doit désormais obtenir des résultats pour éviter que la crise ne s'aggrave. «Slavisa Jokanovic doit gagner au moins un des deux prochains matches, sinon sa situation pourrait devenir très compliquée. L'équipe risque de se retrouver dans une impasse et les joueurs pourraient perdre non seulement leur confiance en eux, mais aussi leur foi dans le projet.»