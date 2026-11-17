Xherdan Shaqiri va-t-il quitter le FC Bâle à l'été 2027? La rumeur enfle! Le a décidé ce mardi de mettre les choses au clair.

Yannick Peng et Tobias Wedermann

Xherdan Shaqiri sort du silence! «Les rumeurs actuelles concernant une prétendue décision sur mon avenir sont fausses», a-t-il écrit mardi sur Instagram. La veille, une information relayée par un influenceur spécialisé dans le football avait largement circulé sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, celui-ci affirmait que Xherdan Shaqiri et le FC Bâle allaient se séparer à l'été 2027, au terme de son contrat.

«Le FCB et moi entretenons toujours de bonnes relations. Nous communiquerons dès qu'une décision aura été prise et que le moment sera venu», précise le capitaine bâlois. Avant d'ajouter: «Je prends toujours énormément de plaisir ici et je ferai tout, avec l'équipe et le staff, pour que les résultats sportifs s'améliorent.»

Depuis l'arrivée de l'entraîneur Slavisa Jokanovic, fin septembre, les Bebbi traversent une période compliquée. En quatre rencontres de Super League sous ses ordres, ils n'ont toujours pas gagné (deux défaites et deux matches nuls). Le FCB occupe actuellement la septième place du classement.

Revenu dans son club formateur à l'été 2024 après douze années passées à l'étranger, Xherdan Shaqiri avait immédiatement marqué les esprits. Sous son impulsion, le FC Bâle avait réalisé le doublé championnat-Coupe dès sa première saison. Cette année, le capitaine affiche trois buts et une passe décisive en douze matches de championnat.