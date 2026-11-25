Sept buts encaissés en quatorze matches: la défense du FC Stade-Lausanne-Ouchy est la garante de l'excellent début de saison des Lions, incontestables leaders de Challenge League. Mais qui est le chef de cette arrière-garde? Le Bernois Nicola Sutter. Rencontre.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Huit points d'avance sur le deuxième, neuf sur le troisième! Le FC Stade-Lausanne-Ouchy a fait un sérieux trou sur la concurrence en Challenge League et, après quatorze journées, difficile d'y voir autre chose que le symbole d'une domination féroce, d'autant que les Lions n'ont toujours pas perdu cette saison, Coupe et championnat confondus. Ils ont cinq matches pour le rester d'ici à Noël et la tâche sera très loin d'être facile, puisque les Lausannois se déplaceront à Carouge et à Wil et recevront Aarau et Winterthour en championnat, ainsi que Sion en huitièmes de la Coupe. Pas simple du tout, mais avec la confiance qui habite les hommes de Dalibor Stevanovic, ainsi que leur qualité de jeu, l'exploit, car c'en serait un vrai, semble possible.

«Ce serait dangereux de penser à autre chose qu'au prochain match, tout comme de regarder sans cesse les résultats d'Yverdon et de Winterthour. Là, la priorité c'est Carouge et c'est tout. Concentrons-nous sur nous-mêmes!», commente le capitaine de cette épatante troupe stadiste, le défenseur central Nicola Sutter, qui dirige une défense de fer, laquelle n'a encaissé que sept buts en quatorze rencontres de Challenge League!

Près de 200 matches en Challenge League

Le Bernois de 31 ans, arrivé au FC SLO à l'été 2025 en provenance de Bellinzone, connaît la Challenge League par coeur, puisqu'il y a désormais disputé le joli total de 195 matches, avec quatre équipes (Thoune, Winterthour, l'ACB et le SLO). Difficile de trouver plus expérimenté que lui à ce niveau et il connaît tous les pièges qui vont encore se dresser sur la route de son équipe d'ici au mois de mai. «On ne peut être sûrs de rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec huit points d'avance, je mentirais si je disais que nous ne jetons pas aussi un petit coup d'oeil derrière nous...», reconnaît-il dans un sourire entendu.

Si le directeur sportif Hiraç Yagan a absolument tenu à le faire venir au SLO, c'est non seulement en raison de ses qualités footballistiques, mais aussi en raison de sa personnalité de leader.

«Nico a un leadership naturel»

«Je le voulais déjà en 2022, puis j'ai retenté ma chance en 2024, mais il était encore sous contrat avec Thoune et on ne pouvait pas payer un montant pour le transfert. Et j'ai fini par réussir à le faire venir en 2025», sourit l'obstiné dirigeant du SLO. Pourquoi avoir autant insisté pour le faire venir? «Non seulement il a l'expérience de la ligue, mais surtout, il a souvent joué dans des équipes de haut de tableau, ce que l'on aspire toujours à faire», enchaîne l'Arménien, qui cherche toujours à créer un équilibre lorsqu'il construit son effectif. Les jeunes joueurs à fort potentiel venus de l'étranger doivent impérativement être encadrés par des éléments d'expérience connaissant la réalité de la Suisse. Et difficile de trouver mieux que Nicola Sutter dans ce registre.

«Et en plus d'un très bon défenseur pour ce niveau, on parle d'un gars dangereux dans les phases arrêtées et qui a un leadership naturel. Et surtout il est apprécié du groupe, c'est important. Nico est un exemple pour les jeunes et c'est aussi ce qui fait de lui un bon capitaine», estime Hiraç Yagan.

Le chef de la défense à trois

Même s'il ne maîtrise pas encore le français, ce qui viendra peut-être avec le temps, le chef de la défense du SLO dirige une arrière-garde à trois avec un Français de chaque côté, Théo Barbet à gauche et Djamal Moussadek à droite. Assez étonnant comme trio, non? «On se complète bien! Je leur apporte certainement un peu d'expérience et eux parfois un peu de décontraction. J'aime bien le mot français de 'nonchalance', il est joli», sourit le capitaine du SLO; qui parle en anglais avec ses deux collègues pour gagner du temps dans les moments chauds. La dureté dans les duels de son axial droit Moussadek l'impressionne particulièrement. «Il est vraiment costaud, extrêmement fort dans les duels et il fait mal! C'est paradoxal, parce qu'en dehors du terrain, il est vraiment très gentil. Mais dès que l'arbitre a sifflé, je préfère être à côté de lui qu'en face!»

Le SLO gagne même sans être brillant

La saison dernière, le SLO se montrait fort face aux forts et faible face aux faibles, perdant énormément de points contre les équipes de bas de tableau. Pourquoi donc cette année, les Stadistes ne font-ils que gagner, ou presque? Vendredi dernier, contre Kriens, ils n'ont pas été flamboyants, mais ils se sont imposés 3-1 grâce à deux penalties (Malko Sartoretti et Théo Bouchlarhem) et à un coup-franc indirect dans les seize mètres transformé par Vasco Tritten. Une victoire plus réaliste que souveraine, mais il n'empêche, les trois points ont été au rendez-vous.

«Je dirais que c’est avant tout une question de mentalité et d’état d’esprit. Nous avons fait un grand pas en avant dans ce domaine. C’est, selon moi, la grande différence par rapport à la saison dernière. Si on prend ce dernier match contre Kriens, on a montré du caractère. Ce n’était clairement pas notre meilleur match de la saison, mais nous avons répondu présent mentalement et c’était le plus important», estime Nicola Sutter, lequel sait bien que sa nouvelle équipe souffre d'un déficit d'image un peu partout dans le pays, mais principalement chez lui, en Suisse alémanique, où les experts et observateurs sont nombreux à espérer que le SLO ne monte pas en Super League en raison de sa très faible moyenne de spectateurs.

«On devrait nous témoigner davantage de respect»

«Ça a toujours été dur de venir ici, mais il y a plusieurs années, quand je venais là, on tombait surtout sur une équipe extrêmement physique. Je détestais jouer contre le SLO et à l’époque, je ne savais évidemment pas que j'allais un jour rejoindre ce club. Aujourd’hui, je trouve que nous avons aussi une très bonne équipe dans le jeu. Je vois ce que vous voulez dire concernant l'image du club et, pour tout dire, j’ai le sentiment qu’on devrait nous témoigner davantage de respect», répond-il, bien conscient que le faible nombre de spectateurs présents à la Pontaise pour voir jouer l'incontesté leader de Challenge League est un obstacle pour atteindre la cote de popularité que peuvent avoir Winterthour et Aarau, par exemple. «Peut-être. Mais c'est le terrain qui compte.»