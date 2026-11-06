Djamal Moussadek, le défenseur qui fait un carton avec le SLO

Costaud, Djamal Moussadek! Le nouveau défenseur central du SLO a tout de suite trouvé ses marques à la Pontaise, où il brille par ses capacités physiques et athlétiques. Il n'a qu'un seul petit détail à régler pour que tout soit parfait...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Djamal Moussadek a passé les quatre dernières années en troisième division française, où il a cumulé 13 cartons jaunes au total, soit à peine trois par saison. Or, le voilà déjà à quatre avertissements reçus en Suisse, douze matches après son arrivée! «Vous avez remarqué aussi?», rigole le colosse de la défense du SLO, arrivé cet été à Lausanne, à 24 ans.

«Et en plus, j'ai déjà été expulsé...», enchaîne-t-il, se heurtant à la réalité qu'ont connue avant lui des dizaines de joueurs venus de France en Suisse, de la Super League à la 2e ligue régionale: les arbitres sortent beaucoup plus facilement les cartons de ce côté de la frontière qu'en Ligue 2, Ligue 3 et National 1 ou 2, des niveaux. Pour le dire clairement, le tarif n'est pas le même pour un gros tacle en France et en Suisse.

«C'est à moi de m'habituer, pas le contraire»

«J'ai senti très, très vite la différence. C'est la première saison où je prends autant de cartons jaunes, et même ce carton rouge contre Neuchâtel», confirme celui qui ne s'engage pas à moitié quand il part pour une intervention défensive. «C'est clair qu'en Ligue 2 ou en Ligue 3, les arbitres laissent plus jouer, c'est davantage la bagarre, ils tolèrent plus l'engagement physique. Ils sont moins regardants, on va dire (rires)! Mais voilà, c'est à moi de m'habituer à ce championnat et aux arbitres, pas le contraire», admet-il bien volontiers, interrogé par Blick à l'issue de la belle victoire stadiste face à Yverdon (3-2) vendredi dernier à la Pontaise.

Hiraç Yagan l'a repéré sur les terrains de troisième division française

Formé au Mans et passé ensuite par Le Havre, Villefranche et Versailles, le défenseur central d'1m85 a tapé dans l'oeil de Hiraç Yagan, le directeur sportif du SLO, qui passe une bonne partie de son temps de scouting en France voisine.

Désireux de trouver un homme fort en défense pour former un trio solide avec Theo Barbet et Nicola Sutter, il a choisi de faire traverser la frontière à Djamal Moussadek et de rapatrier Lavdrim Hajrulahu de Xamax. Pour l'heure, l'ancien capitaine du SLO fait office de «quatrième homme», assumant parfaitement ce rôle lorsque l'un des trois titulaires est absent.

«On trouve les automatismes et on progresse semaine après semaine. On a ce lien entre nous, les défenseurs, et Lavdrim est un joueur important. Peu importe qui est sur le terrain, on sait que ça va faire le travail», assure le Marocain, qu'il serait injuste de réduire à un défenseur central dur dans les duels. Le numéro 4 du SLO sait également assurer la première relance et combiner avec son piston droit, qu'il s'agisse d'Issa Kaloga ou de Cobel Sow. «Il peut être précis avec les deux pieds, ce qui est appréciable», relève Hiraç Yagan, en détaillant que son nouveau défenseur, s'il joue côté droit au SLO, a évolué axe gauche plus tôt dans sa carrière. Et même latéral gauche parfois.

Costaud oui, mais pas maladroit

«Ma qualité première, c'est la défense, mais c'est plaisant de jouer dans une équipe comme la notre, qui essaie de développer un jeu de qualité. On a des schémas, on les travaille grâce au coach et à son staff et c'est génial de pouvoir les voir mis en pratique sur le terrain pendant les matches. La sensation est géniale et on espère bien continuer comme ça», explique-t-il, alors que le SLO est toujours invaincu après douze matches de Challenge League et toujours qualifié en Coupe de Suisse.

540 minutes sans prendre le moindre but

Et si le SLO impressionne par la qualité de son jeu, la solidité de sa défense est également un atout majeur: avant d'offrir de manière incroyable deux buts à Yverdon vendredi dernier, Laurent Seji et sa défense étaient restés invaincus durant 540 minutes, soit très exactement six matches!

Alors, jusqu'où le SLO, qui défie Nyon ce vendredi à Colovray, peut-il aller? Djamal Moussadek, qui découvre le championnat de Suisse cette année, n'est pas le mieux placé pour répondre, mais il sait une chose: si succès il doit y avoir, il passera par le fait de rester humble. «Il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Notre force, c'est d'être une équipe humble. Donc qu'on continue à travailler, à bosser. Si on continue comme ça...» Il ne finit pas sa phrase et sourit. On lit dans ses pensées: le SLO sera tout en haut fin mai.

Le FC Sion? Pas l'heure d'y penser

Après le match à Nyon, il sera temps de souffler un peu avec la trêve internationale avant de repartir pour la fin de l'année civile, qui sera marquée par la réception du FC Sion en Coupe de Suisse. L'an dernier, le SLO était allé jusqu'en finale de la plus belle des compétitions, mais avait laissé des points et de l'énergie en route, se montrant très irrégulier en Challenge League. Comment l'éviter? «En ne pensant pas au match contre Sion. On le préparera durant la semaine, pas avant. Bien sûr qu'on s'en réjouit, mais le plus important, c'est de conserver notre régularité. Et dès que ce sera l'heure de les affronter, on sera prêts.» Une promesse qui sonne déjà comme une menace.