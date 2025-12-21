Comme prévu, le FC Bâle a remporté la Super League

Fin 2024, la rédaction se mouillait. Printemps 2025, le classement a parlé: le FC Bâle est champion, loin devant. Certains avaient vu juste, d’autres un peu moins. Retour sur des pronostics que la Super League a remis à leur place.

Blick Sport

Un an plus tard, le classement final a tranché sans discussion possible: FC Bâle champion de Suisse 2024-2025 avec 73 points, devant Servette FC (63) et Young Boys (61). Autant dire que, dans la salle des pronostics, tout le monde n’a pas quitté la saison avec la même assurance.

Commençons par les faits: Tim Guillemin avait annoncé Bâle champion. Fort, net, assumé. «L’affaire est déjà pliée», disait-il fin novembre 2024. Elle l’a été. Rarement - ou pas concernant notre journaliste - un prono aura aussi bien vieilli, preuve vidéo ou non. Le FC Bâle a effectivement plié le championnat, validant l’idée qu’en Super League, l’histoire et la profondeur d’effectif finissent souvent par faire la différence.

Du côté de Bastien Feller, en revanche, le pari luganais s’est révélé nettement plus audacieux que rentable. L’idée d’une progression logique jusqu’au titre avait de l’allure sur le papier, beaucoup moins au moment de compter les points (les Tessinois ont terminé 4e avec 54 unités). Lugano n’a jamais été en mesure de s’inviter durablement dans la course, laissant le fameux «4e, 3e, 2e… 1er» à l’état de slogan un peu trop optimiste.

Quant à Servette et Young Boys, annoncés outsiders crédibles, ils ont bien joué leur rôle. Mais sans jamais menacer sérieusement le fauteuil bâlois. En résumé: un champion clair, un prono parfaitement aligné avec la réalité, et quelques espoirs rangés au rayon des bonnes intentions.

Les réponses aux questions de 2025

Episode 1: Qui a été champion de National League?

Episode 2: Novak Djokovic a-t-il remporté son 25e Grand Chelem?

Episode 3: La Nati va-t-elle se qualifier pour la Coupe du monde 2026?

Episode 4: Belinda Bencic va-t-elle remporter un Grand Chelem en 2025?

Episode 5: Lindsey Vonn va-t-elle se classer dans le top 15 en Coupe du monde?

Episode 6: Qui va soulever la Champions League de football?

Episode 7: Que va faire la Suisse à l'Euro féminin?

Episode 8: Qui sera champion de Suisse de football?

Episode 9: Combien de clubs romands en play-off de hockey?