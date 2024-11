Servette ne sait plus gagner, mais ne s'alarme pas

Timothé Cognat a sauvé un point pour les Grenat ce samedi face à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que le Servette FC affrontera le FC Bâle et Lugano après la pause internationale, le club genevois a manqué lors des trois derniers matches l'opportunité de se détacher en tête de la Super League après en avoir pris les commandes à Zurich le 27 octobre. Tout d'abord en concédant le nul à la maison face à Lucerne (2-2), puis en perdant à Lausanne (1-0) et enfin en partageant aussi l'enjeu avec le FCZ ce samedi (1-1).

En clair: Servette cale au pire moment. De quoi nourrir des regrets? «Nous voulons gagner tous les matches, mais nous ne sommes pas déçus, car nous savons que le championnat est encore long. Il y aura forcément pas mal d'autres matches importants», assure Steve Rouiller qui fustige le manque de réalisme du SFC ce samedi tout en reconnaissant la qualité du FC Zurich. «Nous prenons ce point après la défaite à Lausanne. Il y a de la frustration de ne pas gagner à la maison, mais il y a aussi la lucidité de se dire qu'on prend ce résultat face à une équipe en confiance.»

Tsunemoto sauve la maison grenat

«Aucune équipe ne gagne tous ses matches. Ce soir, nous avions aussi envie de réagir après le derby de la semaine passée et je pense que l'avons bien fait, malgré le match nul. Face au FC Zurich, nous avons montré que nous avions du répondant. Nous sommes allés dans les duels. Je suis satisfait de l'équipe», poursuit le défenseur central grenat.

«Nous avons bien commencé le match, mais sans réussir à marquer. Nous savons que Zurich peut être dangereux. Je suis content que nous ayons pu égaliser dans la foulée de leur but», lance de son côté Thomas Häberli. Si son Servette FC n'a une nouvelle fois pas été flamboyant, il a au moins eu le mérite de ne pas perdre. Ce qui est important lorsque l'on nourrit des ambitions.

Car il faut bien le dire, si les Grenat ont été plus intéressants offensivement qu'à la Tuilière, ils auraient aussi pu tout perdre. La faute notamment à des loupés devant (notamment Dereck Kutesa à la 44e), mais aussi à un FC Zurich organisé différement et bien meilleur qu'au Letzigrund, il y a trois semaines. Ricardo Moniz et ses joueurs auraient même pu repartir avec les trois points si Keigo Tsunemoto n'avait pas bien senti une situation zurichoise en se plaçant sur sa ligne au deuxième poteau pour dévier une frappe de Rodrigo Conceição qui prenait la direction du petit filet (74e).

Place maintenant au FC Bâle

Les Genevois, qui ne cachent pas leurs ambitions en championnat cette saison, restent donc au contact du nouveau leader (Zurich, 26 points) et pointent à la quatrième place du classement avec 25 unités, comme Bâle et Lugano (qui jouera contre Young Boys ce dimanche et qui pourrait prendre la tête en cas de victoire). «C'est très serré. Après chaque week-end, cela peut changer, commente encore le défenseur valaisan. Nous ne regardons pas trop le classement, mais nos performances. Nous voulons avancer et tenir tête aux équipes de devant. Chaque point compte. Comme le coach l'a dit, c'est un marathon et petit à petit, nous faisons notre chemin.»

La suite de celui-ci aura donc lieu au Parc Saint-Jacques, pour une nouvelle rencontre au sommet, face à un adversaire qui a remporté 15 des 18 derniers points mis en jeu. Le tout en marquant 20 buts et n'en concédant que six. «C'est vrai que Bâle est en confiance. À nous de montrer qu'on a du répondant. Je pense qu'on a des arguments à faire valoir», affirme Steve Rouiller. «Nous irons là-bas pour réussir quelque chose de grand», conclut de son côté Thomas Häberli, probablement heureux d'avance de pouvoir jouer sur une pelouse de bien meilleure qualité que celle du stade de Genève.