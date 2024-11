Servette bute à domicile sur un solide FC Zurich

Servettiens et Zurichois se battaient ce samedi pour la première place du classement. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors qu'il avait su prendre la tête de la Super League en battant Zurich sur son terrain voilà maintenant deux semaines (1-3), le Servette FC avait l'occasion ce samedi de rééditer cette performance face à ce même adversaire. C'est toutefois le FCZ qui reprend cet honneur au FC Bâle, vainqueur plus tôt ce samedi d'Yverdon Sport (1-4).

La pelouse du stade de Genève n'était toutefois pas à la hauteur de l'enjeu de la partie, elle qui a souffert de l'enchaînement de plusieurs rencontres et dont Timothé Cognat s'était plaint après le nul concédé face à Lucerne (2-2) jeudi dernier. Si elle a visiblement été travaillée, elle n'a pas rendu service aux 22 acteurs.

Fin de première mi-temps animée

Cela n'a néanmoins pas empêché le match de partir très fort, dès la première minute, avec un solo de Dereck Kutesa qui, parti du milieu de terrain, s'est amusé d'une défense zurichoise spectatrice pour tenter aller sa chance. Malheureusement pour le Genevois, son essai, du pointu n'a fait que flirter avec le poteau de Yannick Brecher.

Tout semblait ainsi indiquer que l'on allait assister à un grand match au Stade de Genève. Mais après une pause forcée de quelques minutes en raison de la fumée créée par les fumigènes des supporters du FCZ, c'est l'ennui qui s'est rapidement installé. Il a fallu attendre la 37e pour revoir une action dangereuse. Et sur celle-ci, après une combinaison sur corner, Timothé Cognat a vu sa tentative être ralentie, puis stoppée sur sa ligne par Nemanja Tosic.

Kutesa se manque seul à trois mètres du but

Le match s'est ensuite emballé lors des dix minutes suivantes. Dans la foulée de l'action du Français, c'est Dereck Kutesa qui mettait le portier zurichois à contribution. Et contre toute attente, c'est le FCZ, qui ne s'était pas réellement montré dangereux jusque-là, qui pouvait ouvrir le score grâce à une frappe aussi puissante qu'inattendue de Bledian Krasniqi (39e). Titularisé dans les buts grenat, Jérémy Frick ne pouvait rien sur cet essai lointain et très précis.

Dès la 44e, Kutesa avait dans les pieds la balle de l'égalisation après un renvoi de Brecher successif à une bonne frappe de Keigo Tsunemoto. Mais seul à trois mètres du but du FCZ, l'ailier a préféré contrôler que finir l'action en une touche. Les défenseurs de Ricardo Moniz, lequel avait opté pour un alignement inédit à quatre derrière, ont ainsi eu le temps nécessaire pour revenir défendre leur portier.

Servette revient au score juste avant la pause

Heureusement pour l'international suisse qui aurait dû mieux faire sur le coup, Timothé Cognat a pu ramener Servette à hauteur à la 48e minute de la première mi-temps à la suite d'un bon ballon donné par Miroslav Stevanovic dans l'axe, par-dessus l'arrière-garde zurichoise. Réussite qui doit aussi beaucoup à la très légère défense de Nicola Katic et Mariano Gomez, lesquels ont manqué chacun leur tour leur intervention défensive.

Servette s'évitait ainsi de rentrer au vestiaire avec un retard qu'il n'aurait pas mérité. C'est en effet lui qui a été le plus entreprenant, et qui aurait même mérité de passer la pause devant à la marque.

Tsunemoto sauve le SFC

Lors du début de la seconde période, les joueurs de Thomas Häberli sont partis à l'abordage du but de Brecher. Le portier zurichois s'est toutefois montré solide devant Tsunemoto (51e) et Kutesa (58e), alors qu'il a vu une reprise de volée de David Douline, titularisé aux côtés de Gaël Ondoua au milieu, flirter avec son poteau.

Les Grenat ont ensuite peu à peu reculé, laissant les Zurichois mettre à leur tour le nez à la fenêtre. Et si ni Krasniqi (62e) ni Katic (68e) n'ont su cadrer leur essai de l'extérieur de la surface, Rodrigo Conceicao pensait probablement avoir redonné l'avantage à son équipe. Mais c'était sans compter sur Tsunemoto qui, de la tête, a pu dévier un ballon qui s'apprêtait à faire sauter de joie les 2000 supporters du FCZ présent derrière le but de Frick. En difficulté face à Alvyn Sanches et Teddy Okou lors du derby du Lac dimanche dernier, Théo Magnin l'a une nouvelle fois été depuis l'entrée de Samuel Ballet à l'heure de jeu.

Devant 11'348 spectateurs, Genevois, lesquels enchainent un troisième match sans victoire, et Zurichois se quittent donc dos à dos.