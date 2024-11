Teddy Okou et le LS ont bien débuté la partie avant de s'éteindre progressivement. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est donc là, ce samedi soir de novembre, dans cette Schützenwiese qui était plutôt accueillante pour les visiteurs en ce début de saison, qu'est tombé le Lausanne-Sport après quatre victoires consécutives en Super League sans prendre de but. Il fallait bien ça, cette rencontre qui avait une bonne gueule de match piège sur le terrain du dernier de Super League, pour que Lausanne se prenne les pieds dans le gazon et s'incline 1-0 sans avoir montré grand chose, à part en début de match. La belle série est terminée!

Les remplaçants du FC Winterthour qui s'échauffaient le long de la ligne de touche en fin de première période ont été ébahis à deux reprises par des arrêts réflexes du gardien lausannois, tout là-bas, à l'autre bout du terrain. «Merde, encore lui! Comment il s'appelle déjà?», a demandé l'un d'entre eux, son collègue lui apportant la réponse. Karlo Letica, c'est son nom,, s'est en effet interposé à deux reprises avec brio face à Nishan Burkart (30e) et Antoine Baroan (39e) et, si les deux envois étaient plutôt centrés, la qualité de parades valait tout de même bien quelques compliments à la pause pour le gardien croate, très à son affaire.

Cette Schützenwiese pleine de charme

Car oui, Lausanne a souffert en première période dans cette Schützenwiese pleine de charme, cet espèce de constellation de divers styles, entre une tribune principale agrémentée d'une construction en bois pour les VIP à sa droite, faisant face à une construction flambant neuve, sous l'emblématique tour surplombant le terrain. Le Bierkurve est toujours là, bien pleine de gens bien pleins, juste à côté de l'adorable Sirupkurve. Seul le secteur visiteurs fait un peu trop penser à celui du FC Chiasso, ou à celui d'un stade moldave de la période soviétique, avec tout le respect que l'on a tant pour le Tessin que pour Chisinau et région. Un souhait, tout de même: que les instances de la SFL permettent à Winterthour de conserver son stade aussi longtemps que possible, avec les adaptations nécessaires à la pratique du football professionnel, bien sûr.

Lausanne a bien débuté la partie

Bref, retour au jeu. Lausanne a bien débuté, c'est vrai, mettant le danger d'entrée sur le but des Lions grâce à un Teddy Okou très percutant sur son flanc droit. Le LS montrait pourquoi il était l'équipe en confiance, mais, à force de ne pas concrétiser, Winterthour est monté en puissance dans la partie, se disant petit à petit que le coup était jouable. Les Zurichois se sont alors créé les deux occasions bien sauvées par Karlo Letica et le score de 0-0 à la pause était même presque bien payé pour les Vaudois, du coup.

Une frappe de Fabian Frei pour mettre fin à la série d'invincibilité

Ludovic Magnin, mécontent de la fin de la première période, et désireux d'apporter un souffle nouveau à son équipe, a décidé de faire entrer Kaly Sène (pour Alban Ajdini) et Raoul Giger (pour Kevin Mouanga) dès la pause, puis Koba Koindredi et Konrad de la Fuente à la 62e pour Antoine Bernede et Fousseni Diabaté. Entre ces deux doubles changements, un fait d'importance avec l'ouverture du score de Fabian Frei d'une frappe à mi-distance que Karlo Letica n'a pu qu'accompagner au fond de ses filets (51e, 1-0). Dommage, le Croate était encore une fois sur la trajectoire, mais il n'a pu qu'accompagner la balle au fond, cette fois.

Lausanne n'en a pas fait assez pour égaliser

Dès lors, Winterthour s'est accroché à sa victoire et la vérité est que le Lausanne-Sport ne s'st pas créé énormément d'occasions nettes, pour rester poli. Disons-le autrement: Lausanne n'en a tout simplement pas fait assez pour égaliser face à une équipe qui s'est arrachée sur chaque ballon pour conserver trois points qui lui font énormément de bien dans ce championnat. Lausanne, lui, doit affronter la trêve internationale avec cette énorme frustration d'avoir perdu sur le terrain du dernier de Super League après quatre victoires consécutives. Ludovic Magnin aura, c'est sûr, quelques pensées sombres dans le bus du retour, et sans doute pas envie de complimenter ses joueurs, cette fois.