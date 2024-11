Comment éviter le piège à Winterthour samedi? En gardant tout le monde sous pression! Photo: freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quatre matches, quatre victoires, aucun but encaissé! A l'heure de se déplacer à Winterthour, qui n'est même plus une force dans sa Schützenwiese qui était une forteresse imprenable la saison dernière et qui ressemble aujourd'hui à un château en bois vermoulu (sept points en six matches), le Lausanne-Sport est en confiance. Et même plus que ça.

Le LS n'a en effet volé aucun de ses 12 points (et même 13 en rajoutant le nul à Lucerne précédant cette série) et, en plus des résultats, se montre convaincant avec son jeu offensif plaisant, ce qui vient récompenser le choix (courageux) de Ludovic Magnin de n'avoir jamais changé de philosophie. Il faut donner un grand crédit, en particulier, au technicien du Lausanne-Sport: celui de n'avoir jamais changé de philosophie lorsque les points n'étaient pas au rendez-vous. Que ce soit en ce début de saison ou lors de l'exercice précédent, il aurait été simple de se «rassurer» en jouant le béton autour de Noë Dussenne et en défendant bas pour aller gratter l'un ou l'autre point, mais Ludovic Magnin a eu l'immense mérite de rester fidèle à l'état d'esprit offensif qu'il avait choisi d'insuffler à son équipe. Bien sûr, il a fallu serrer un peu la vis derrière, trouver un certain équilibre (merci Jamie Roche), mais la meilleure décision de Ludovic Magnin a été de garder le fil conducteur de son aventure au LS version Super League: jouer avec des ailiers et faire mal à l'adversaire.

Un palier semble avoir été franchi à l'extérieur

Tout n'est pas encore parfait, bien sûr, et il ne faut pas oublier, aujourd'hui, que Lausanne a remporté trois de ses quatre derniers matches sur son synthétique (Winterthour, GC, Servette), mais un palier a tout de même été franchi à l'extérieur avec, en plus du bon nul à Lucerne, une victoire largement méritée à Yverdon. La question qui agite tout le monde en cette fin de semaine est la suivante: le LS va-t-il s'imposer à Winterthour ce samedi (18h)?

Si oui, la trêve internationale sera atteinte en position très confortable, avec une position bien ancrée dans le top 6 et une dynamique qui serait alors exceptionnelle avant d'accueillir le FC Sion dans une Tuilière qui serait pleine à ras bord. Mais, bien sûr, pour que ce beau rêve devienne une réalité, il y a un match à bonne gueule de piège à la Schützenwiese ce samedi.

Un LS qui peinait à gérer le succès et les compliments

Ludovic Magnin le sait: dans un passé très récent, son équipe a souvent eu tendance à se prendre les pieds dans le tapis après une série de bons résultats. Jamais le LS n'avait gagné quatre matches de suite, c'est vrai, mais à chaque fois ou presque, pour expliquer la contre-performance de ses joueurs, le coach avait utilisé l'expression: «Nous peinons à gérer le succès». Comment faire en sorte que ce soit différent cette fois et que ses joueurs remettent la compresse une dernière fois avant la trêve?

La réponse n'est pas chez Ludovic Magnin, mais chez ses joueurs, assure-t-il. En tout cas en grande partie. «La motivation doit être intrinsèque, mais c'est sûr que ça se travaille. La pression doit venir d'eux, au final. J'ai écouté une conférence de presse d'Arsène Wenger cette semaine, qui était pile dans ce thème: comment un joueur reste-t-il au top, semaine après semaine? C'est justement ça la clé: non pas la motivation pour jouer un derby contre Servette à domicile, mais l'endurance de motivation, celle qui permet d'enchaîner», a confié l'entraîneur du LS ce jeudi, juste après l'entraînement du matin.

De la concurrence à l'entraînement

L'une des missions de Ludovic Magnin est d'aider cette mentalité à changer, à faire en sorte que le LS ne se contente pas de gagner un match, voire quatre, puis laisse retomber la pression. «Et ce qui peut m'aider dans cette tâche est la densité nouvelle de l'effectif. Jamais depuis que je suis à Lausanne nous n'avons eu autant de qualité à l'entraînement, avec autant de joueurs. Aujourd'hui, le LS a quatre ou cinq joueurs qui peuvent prétendre être titulaires et que le niveau de l'équipe reste le même. Cela amène beaucoup de concurrence, y compris à l'entraînement, et cela permet de garder tout le monde sous pression, justement.»

Olivier Custodio bientôt de retour

Raoul Giger, par exemple, est revenu de blessure, mais il paraît difficile de sortir Kevin Mouanga du onze après ses excellentes performances au poste de latéral droit. Même chose pour Olivier Custodio, qui revient au jeu et qui sera sans doute à 100% de ses capacités après la trêve de novembre. «Olivier est encore un peu juste pour ce samedi, mais il est déjà quasiment prêt. C'est un garçon intelligent, qui voit que l'équipe tourne bien, mais qui aura aussi envie de retrouver sa place», explique ainsi Ludovic Magnin, tout heureux de cette abondance de biens. Antoine Bernede est de retour, Olivier Custodio bientôt, Koba Koindredi s'intègre de plus en plus, Jamie Roche est devenu indiscutable et Diogo Carraco monte en puissance: ils sont cinq pour deux places à mi-terrain désormais, ce qui s'appelle un bon problème.

Simone Pafundi sur le départ

Un cran plus haut, au poste de meneur de jeu, Alvyn Sanches a complètement réglé le débat avec Simone Pafundi, lequel attend (un peu trop) gentiment la fin de son contrat et avec lequel l'avenir ne s'écrit certainement pas. Le meneur de jeu lausannois a appris ce jeudi qu'il était de piquet avec la Nati, ce qui montre Murat Yakin et Giorgio Contini ont pris note de ses performances récentes et attendent de lui qu'il monte en puissance encore pour espérer une convocation en 2025. Mais ceci est de la musique d'avenir: le présent s'écrit à la Schützenwiese ce samedi à 18h et il faudra répondre présent, encore une fois, tant Alvyn Sanches que ses coéquipiers, face à une équipe qui risque bien de se présenter déterminée et agressive.