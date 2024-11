1/6 Fabio Celestini n'a pas vécu des jours faciles. Photo: Daniela Frutiger/Freshfocus

Lucas Werder

Alors que la conférence de presse du FC Bâle avant le match à l'extérieur contre Yverdon est déjà terminée, l'entraîneur Fabio Celestini s'adresse une nouvelle fois aux journalistes présents. Le Lausannois souhaite encore dire quelques mots sur les intempéries dévastatrices à Valence. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde se rend véritablement compte des jours émotionnels que Fabio Celestini vient de de passer.

La femme de Fabio Celestini est originaire de la région touchée, où le couple a sa résidence principale à Albal depuis des années. Il décrit la petite ville située à quelques kilomètres au sud de Valence comme le «Ground Zero» de la catastrophe. «Tu ne reconnais plus l'endroit. La vie des gens a été bouleversée en l'espace d'une heure et demie.»

Des membres de la famille ont perdu des affaires

Plus de 200 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe naturelle. Fabio Celestini n'a certes pas de victimes à déplorer dans sa famille, mais les derniers jours ont tout de même été très difficiles. «Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Nous avons des amis qui ne savent pas où se trouve leur père, leur fils, leur cousine ou leur fille», explique-t-il.

Comme son propre appartement est situé un peu en hauteur, il a été épargné par les inondations. «Mais deux rues plus loin, c'est l'apocalypse», raconte Fabio Celestini. Là, les voitures emportées par les eaux s'entasseraient sur 100 mètres, comme le montrent les nombreuses vidéos et images sur Internet. Sa famille est également touchée par les dégâts. Plusieurs personnes de son entourage ont perdu leur entreprise. «L'eau est montée d'un mètre et demi et a tout détruit», dit-il.

Fabio Celestini se rend en Espagne

En même temps, Fabio Celestini se montre impressionné par ce qui se passe dans la région de Valence depuis la catastrophe. «A Horta Sud, où il n'y avait parfois ni électricité ni eau courante, les gens d'autres endroits ont apporté de l'eau et de la nourriture à pied. C'est beau de voir comment les gens travaillent ensemble dans un moment aussi difficile. Tout le monde aide tout le monde», assure l'entraîneur du FC Bâle. «Dommage qu'il n'en soit pas toujours ainsi».

En raison de son travail d'entraîneur à Bâle, il n'a pas encore pu participer lui-même aux travaux de nettoyage. Mais après le match contre Yverdon, il veut profiter des quelques jours de congé qu'offre la pause internationale pour se rendre dans sa ville espagnole.