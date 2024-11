Encore 89 disparus après les inondations à Valence, en Espagne

À Sedavi, les inondations laissent une ville affligée

«Je suis née ici et j'ai tout perdu.» la maison de Teresa Gisbert n'a plus de porte et les souvenirs qu'elle a sauvés s'entassent dans une rue boueuse de Sedavi, près de Valence, une commune ravagée par les inondations ayant dévasté le sud-est de l'Espagne.

Les inondations dévastatrices à Valence et dans les provinces voisines ont fait au moins 213 morts. Photo: KEYSTONE

Sa voix brisée résonne entre les murs vides de sa maison basse typique des villages valenciens. Une marque sombre à plus d'un mètre de haut sur le mur de son salon témoigne du niveau de l'eau montée mardi dans son logement situé dans le la ville de 10.000 habitants, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Valence.

Teresa Gisbert, 62 ans, et son fils se sont d'abord installés sur une terrasse surélevée avant de se réfugier chez un voisin devant l'ampleur des intempéries, et assurent ne pas avoir été prévenus suffisamment à temps. «Ils nous ont dit «Alerte pluie», mais ils auraient dû nous parler d'inondation», déplore cette femme frêle, qui oscille entre larmes et mots réconfortants pour ses voisins mal en point.

«Nous avons passé un très mauvais moment. Merci pour les anges qui nous apportent de la nourriture, qui nous ont aidés», dit-elle en désignant les bénévoles. Deux d'entre eux, originaires de Valence, continuent de l'aider à vider une à une les pièces de son logement dans lequel se trouvent encore des objets couverts de boue. Six jours après les violentes inondations qui ont touché le sud-est de l'Espagne, le bilan provisoire pour la seule province de Valence s'élève à plus de 210 morts, sur les 217 victimes en tout dans le sud-est de l'Espagne.