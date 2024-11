Comment plus de 200 personnes ont perdu la vie en Espagne?

Des voitures détruites encombrent les rues de Valence. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Janine Enderli

Une tempête a semé la désolation dans la région de Valence. Jusqu'à présent, au moins 205 personnes sont décédées dans les inondations, dont des enfants. La stupeur est immense au-delà des frontières de l'Europe et beaucoup se demandent: comment cela a-t-il pu arriver? Blick montre comment cette crue a complètement détruit plusieurs localités entières en l'espace de 12 heures.

Avant l'inondation

Ce lundi, au vu de la météo qui s'annonçait, 17 communes de la province de Valence ont décidé de suspendre les cours dès le lendemain. Mardi matin, d'autres villes et villages se sont joints à cette mesure.

Mardi, 9h: des pluies torrentielles commencent à tomber.

Le désastre commence. Aux premières heures du 29 octobre, des précipitations de plus de 90 litres par mètre carré tombent déjà en l'espace d'une heure sur la côte sud de Valence. Les pluies sont torrentielles et inondent les premières communes au sud de Valence. A 9h48, le service météorologique espagnol Aemet décrète l'alerte maximale sur l'ensemble du littoral valencien. Dans la capitale, la municipalité ferme les rues, les parcs, les espaces verts et le port.

10h: la situation s'aggrave

La petite rivière Margo se transforme en un fleuve ravageur. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux montrent que l'eau s'engouffre et prend de la hauteur dans les maisons de la localité d'Utiel et que les voitures sont emportées par les flots. En très peu de temps, il tombe autant de pluie qu'au cours des 20 derniers mois, des valeurs qui n'ont pratiquement jamais été atteintes.

15h: premières personnes portées disparues

La situation ne s'apaise pas, bien au contraire, et les pluies destructrices se poursuivent pendant des heures. Au milieu de l'après-midi, les premiers rapports de personnes disparues font le tour de la ville. Un chauffeur de camion est ainsi porté disparu au sud-ouest de Valence. Sa trace s'est égarée dans un courant. Au même moment, des milliers de personnes appellent les secours. Elles s'accrochent à des arbres ou à des objets en plein air dans l'espoir d'être secourues. D'autres habitants des communes surprises par les pluies patientent dans leurs maisons.

17h35: les gorges du Torrent débordent

La pluie augmente et ne diminue pas. Cela a également des répercussions sur les rivières et les zones de collines dans la région de randonnée de Poyo, à l'ouest de Valence. A 17h35, les gorges du Torrent débordent, les masses d'eau s'écoulent en direction des zones habitées et apportent de grandes quantités de boue dans la région. Vers 18h30, une tornade surprend également les habitants de Benifaió, dans le sud de la province.

La tempête fait désormais rage dans la métropole elle-même. Le tarmac de l'aéroport de Manises est inondé, la circulation routière est interrompue. Une ville se transforme en un véritable chaos.

20h: première victime annoncée

Un homme de Massanassa, un quartier de Valence, est officiellement considéré comme la première victime de l'horreur des inondations. À 20h12, alors que des milliers de personnes ont déjà de l'eau jusqu'au cou, la province lance un avertissement par SMS à la population, demandant aux habitants de ne pas quitter leur domicile. Ce que les autorités ne savent pas encore à ce moment-là, c'est qu'au cours de ces dernières heures, au moins 205 personnes ont déjà perdu leur combat pour la survie contre les crues soudaines.

«Cela fait longtemps qu'il n'avait pas plu à Valence», a déclaré un habitant au quotidien «Las Provinicias». «Nous ne pouvions pas imaginer qu'une telle chose se produise, malgré les prévisions. La population n'a pas pu se préparer.»