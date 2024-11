Non, les joueurs du Lausanne-Sport ne se sont pas vus trop beaux ce samedi à Winterthour, où ils ont perdu 1-0 de manière tout à fait logique. La cause de la défaite est avant tout tactique et technique, assure Ludovic Magnin.

Pas de cinquième victoire consécutive pour Ludovic Magnin et ses hommes! Photo: freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lausanne a perdu 1-0 à Winterthour ce samedi, après avoir gagné quatre fois d'affilée en Super League. Un but de Fabian Frei a suffi à faire tomber les Vaudois, qui étaient forcément très déçus de perdre sur la pelouse du dernier de Super League. Pour autant, Ludovic Magnin n'en voulait pas à ses joueurs sur le plan de l'état d'esprit, mais déjà un peu plus sur la façon dont ils ont joué. Interview d'après-match de l'entraîneur du LS à la Schützenwiese, alors que la Bierkurve chantait son bonheur à quelques dizaines de mètres de là.

On attendait un match-piège... et le LS est tombé en plein dedans.

Oui, mais je crois surtout qu'aujourd'hui, les détails qui avaient tourné en notre faveur lors des derniers matches ont été dans le mauvais sens cette fois. Je pense qu'on a été la meilleure équipe durant le premier quart d'heure, avec deux immenses occasions. La différence, c'est que dans les autres matches, on marquait...

C'est vrai que le LS aurait pu faire mal d'entrée à Winterthour en marquant...

Oui, exactement. Surtout contre un adversaire qui doute, qui est dernier... S'ils avaient encaissé d'entrée, ça changeait le match. Et aujourd'hui, tout simplement, nous n'avons pas été assez bons pour marquer ces buts-là.

Est-ce vraiment seulement un problème d'efficacité ce soir? On n'a pas vu le meilleur LS de la saison, pour rester poli...

On a fait énormément d'erreurs techniques. On a trop touché le ballon aussi, beaucoup trop de petit jeu brouillon sur ce terrain de novembre... Et on s'est fait contrer trop facilement. Winterthour a eu de grosses occasions, ils en ont mis une. On accepte cette défaite, elle ne nous tue pas. Mais bien sûr qu'elle nous énerve, elle met fin à notre série. Mais on n'a pas d'autre choix que de repartir avec zéro point, tout simplement parce que nous n'avons pas été à notre niveau sur l'ensemble du match.

Y a-t-il eu un excès de confiance, ou même d'arrogance, de la part de vos joueurs?

Non, pas du tout. Vos collègues alémaniques m'ont demandé juste avant, à la télévision, si mes joueurs ne s'étaient pas assez battus et je trouve justement qu'ils se sont même trop battus, qu'on n'a pas assez joué au foot de manière simple et efficace. Je trouve qu'on a fait beaucoup de longs ballons, beaucoup de duels de la tête, beaucoup de deuxièmes balles... J'aurais aimé qu'on joue sur nos ailiers, qu'on joue les un contre un sur les côtés, mais les rares fois où on a pu le faire, les centres n'étaient pas bons... Soit on a joué trop petit, soit trop long, mais on n'a jamais joué juste. C'est sur ce plan que je ne suis pas satisfait de l'équipe, pas sur l'attitude. L'équipe a tout tenté, jusqu'à la dernière minute. Dire qu'on a été arrogants, je ne signe pas du tout. Ce sont des résumés trop faciles, qui ne reflètent pas la réalité. En tout cas, moi je contredis ces raisonnements.

Les Lausannois sont allés au duel samedi. Le problème n'était pas là, selon Ludovic Magnin. Photo: freshfocus

Comment expliquer cette baisse de qualité dans le jeu, après les quinze bonnes minutes initiales?

Contre Yverdon, on a réussi à rester haut très longtemps, on les a empêchés de sortir. Mais ce soir, Winterthour a joué long, derrière notre défense, on a eu de la peine à lire les trajectoires, ils nous ont bien contré. Mais surtout, j'y reviens, on a joué avec trop de touches de balles en première mi-temps, on n'a pas assez bien préparé nos actions. On les a forcées. Et quand on a joué vite, on a joué trop direct, sans prendre le temps de poser nos attaques, on a trop cherché la passe qui tue.

Pouvez-nous nous expliquer les sorties de Kevin Mouanga et Alban Ajdini à la pause?

Kevin avait pris carton jaune, je ne voulais pas finir à dix. En ce qui concerne Alban, j'avais Kaly Sène sur le banc, qui avait bien performé à Yverdon. Ils sont en concurrence. J'ai trouvé que dans le pressing, les déplacements n'étaient pas ceux que j'avais demandé. Mais à la mi-temps, j'aurais pu changer cinq ou six joueurs. Il faut aussi réveiller l'équipe de temps en temps. Ca n'a pas marché, mais au moins on a essayé.

Les joueurs ont-ils droit à quelques jours de repos maintenant?

Oui, c'était prévu comme ça. Sur les trois dernières semaines, ils ont eu deux jours de congé. Lors de notre semaine anglaise, aucun. Donc on va donner trois jours depuis demain pour qu'ils récupèrent bien. Et ensuite, ce sera l'heure de préparer le derby contre Sion.